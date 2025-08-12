Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Nur einen Punkt holte der VfB Hallbergmoos aus den letzten vier Spielen. – Foto: Stefan Schmiedel
Landesliga SO LIVE: Blitz-Rote-Karte beim Derby in Freilassing
Am Dienstabend, dem 12. August, stehen in der Landesliga Südost gleich fünf Duelle an. Der VfB Hallbergmoos will nach vier sieglosen Spielen die Wende. Zu Gast ist Eintracht Karlsfeld, die ebenfalls seit vier Partien sieglos sind. Zeitgleich ist der FC Unterföhring gegen Dornach gefordert. Während der FCU Richtung Tabellenkeller schlittert, überrascht der Aufsteiger zum Saisonstart. Ab 19 Uhr gastiert Traunstein in Freilassing, um 19:30 Uhr trifft Grünwald auf Wasserburg und die SpVgg Unterhaching II empfängt den FC Schwabing 56. Der 6. Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.