Landesliga SO LIVE: Aubing empfängt KSC – Oberland-Derby in Garmisch

Kurz vor der Pause sah Jonas Mayr die zweite Gelbe Karte, weshalb Hallbergmoos-Trainer Andreas Giglberger die zweite Hälfte mit zehn Spielern planen musste. Trotzdem startete der VfB besser. Ein Eigentor von Fabian Schäffer brachte den VfB in Front. Kurz vor Schluss erzielte Eintracht-Torjäger Christoph Traub zwar vom Punkt den Ausgleich, doch nur vier Minuten später sicherte Yannick Sassmann Hallbergmoos durch sein Tor drei Punkte.

Der TSV Eintracht Karlsfeld schlittert weiter in die Krise. Gegen Hallbergmoos blieb die Mannschaft von Florian Beutlhauser zum fünften Mal in Serie ohne Sieg. Dem VfB gelang dagegen der Befreiungsschlag – trotz langer Unterzahl.

Punkteteilung in Unterföhring, die den Gast wohl deutlich weiterbringt. Gegen Dornach musste sich die Mannschaft von Tayfun Arkadas mit einem Remis begnügen. Nach vier Niederlagen am Stück war es immerhin ein Punkt, der den FCU zumindest für eine Nacht von den Abstiegsrängen hebt. In Dornach dürfte man dagegen zufrieden mit der Punkteausbeute sein: Nach sechs Spielen steht der SVD mit zehn Zählern voll im Soll.

FC Unterföhring – SV Dornach 0:0

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Kevin-Christopher Flesch, Taha Bulut, Hendrik Geiler, Burhan Bahadir, Emre Gümüs, Luis Fischer (52. Vincent Gmelch), Florian Orth, Jonas Näther (52. Darius Awoudja), Marvin Kretzschmar (52. Maick Antonio), Fabian Porr - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

SV Dornach: Dominik Bertic, Markus Buck, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (83. Manuel Wagatha), Felix Partenfelder, Manuel Ring (64. Markus Hanusch), Simon Kampmann, Dominik Beutler, Can Bozoglu (79. René Reiter), Lorenz Scholz (60. Soufian Tauber) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 150

Tore: keine Tore

Klarer Derbysieg vor 700 Fans: ESV Freilassing übernimmt Landesliga-Tabellenführung

700 Fans, Derby und Abendspiel: Alles war angerichtet für ein tolles Spiel zwischen dem ESV Freilassing und Chiemgau Traunstein, doch der Sportbund erwischte einen Horrorstart. Nach nur sechs Minuten zeigte Schiedsrichter Michael Krug Mihael Paranos die Rote Karte und nur wenige Augenblicke später klingelte es dank Daniel Aschauer das erste Mal im Traunsteiner Kasten. Nach kurzer Rücksprache mit seinem Assistenten nahm Krug den Treffer aber zurück. Traunstein im Glück und kurze Zeit später im Aufwind, weil Maximilian Streibl in der 23. Minute ebenfalls die Rote Karte sah. Doch der ESV stecke nicht auf. Kurz vor der Pause war Aschauer ein zweites Mal zur Stelle und diesmal zählte der Treffer. In der zweiten Hälfte legte Freilassing noch einen drauf: Mark Kremer (59.) und wieder Aschauer (72.) sorgten am Ende für den klaren 3:0-Heimsieg. Die Belohnung? Zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Landesliga Südost. ESV Freilassing – SB Chiemgau Traunstein 3:0

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser (75. Markus Prechtl), Georg Wieser, Aldrin Selimi, Simon Schlosser (81. Nemanja Radosavljevic), Maximilian Streibl, Felix Bischoff, Tim Bageritz (66. Rejan Kryezi), Daniel Aschauer (77. Dominik Krein), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (66. Rodi Hussein) - Trainer: Albert Deiter

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp (46. Jonas Kranzfelder), Sandro Discetti (66. Emil Tersteegen), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (66. Julian Höllen), Lennard Schweder (84. Elia Hufnagl), Jakob Trebesius (41. Arber Tafilaj) - Trainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 700

Tore: 1:0 Daniel Aschauer (45.+2), 2:0 Mark Kremer (59.), 3:0 Daniel Aschauer (72.)

Rot: Mihael Paranos (6./SB Chiemgau Traunstein/Notbremse)

Rot: Maximilian Streibl (23./ESV Freilassing/) Pleiten für SpVgg Unterhaching II und TSV Grünwald – Wasserburg setzt sich vorne fest

Trotz Blitzstart hat der TSV Grünwald am Dienstabend verloren. Für den Bayernliga-Absteiger besorgte Marcel Kosuch (7.) zwar die frühe Führung, doch Ex-Profi Robin Ungerath machte nur wenige Minuten später den Unterschied. Mit einem Doppelpack (25./30.) drehte der 26-Jährige das Spiel. Nach der Pause erhöhte Wasserburg noch durch Leon Simeth (60.) auf 3:1, was zugleich den Endstand bedeutete. Für Grünwald ist es die erste Niederlage seit drei Spielen, während Wasserburg nach dem verpatzten Saisonstart nun bereits den vierten Saisonsieg in Serie einfuhr. Zumindest für einen Tag steht der TSV damit auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. TSV Grünwald – TSV 1880 Wasserburg 1:3

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina, Laris Stjepanovic (69. Fabian Traub), Leon Sammer (46. Niklas Kern), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth (90. Dominik Brich), Bruno Ferreira Goncalves, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Dominik Köck (81. Vinzenz Egger), Robin Ungerath (72. Josef Stellner), Thomas Voglmaier (52. Vinzenz Egger) - Trainer: Michael Wallner - Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 135

Tore: 1:0 Marcel Kosuch (7.), 1:1 Robin Ungerath (25.), 1:2 Robin Ungerath (30.), 1:3 Leon Simeth (60.)

Dem FC Schwabing ist auswärts ein echter Coup gelungen: Der SpVgg Unterhaching II fügte die Elf von Steven Zepeda die erste Saisonniederlage zu und überholt die Regionalliga-Reserve so in der Tabelle. Nach der 1:2-Niederlage gegen Grünwald erwischten die Schwabinger einen guten Start. Flint Kapusta sorgte nach 25 Minuten für die Führung. In der zweiten Hälfte fand die Haching-Youngster die Antwort. Den Treffer von Marinus Spann (64.) machte Moritz Wefelmeier (65.) aber nur wenige Sekunden später wieder weg. Trotz langem Anrennen der Vorstädter blieb es am Ende beim 1:2. SpVgg Unterhaching II – FC Schwabing 56 1:2

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Tizian Zimmermann, Leo Kainz (78. Andreas Schweinsteiger), Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic (87. Luca Leitl), Gabriel Freimuth (62. Jona Meiner), Joel Adilji, Jason Eckl - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Jonas Jehle, Rafael Hinrichs, Flint Kapusta, Philipp Schuck, Kasimir Lauber (94. Thomas Hentschel), Bendix Kruse (46. Ivan Mijatovic), Giacinto Sibilia (35. Korbinian Benkel) (79. Yan Bohuta), Moritz Wefelmeier (88. Simon Wächter) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Flint Kapusta (25.), 1:1 Marinus Spann (64.), 1:2 Moritz Wefelmeier (65.)

Spiel am Donnerstag: Münchner Derby beim FC Wacker