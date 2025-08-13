Landesliga SO 🗣: Hallbergmoos & Schwabing stolz – Dornach glücklich

Der FC Schwabing schlägt dank einer „ordentlichen Leistung“ als erstes Team die SpVgg Unterhaching II. In Hallbergmoos schwärmt VfB-Trainer Andreas Giglberger von seiner Mannschaft und würdigt eine „überragende Mannschaftsleistung in Unterzahl.“ In einer chancenarmen Begegnung hat Dornach am Ende Glück einen Zähler mitzunehmen. Die ersten Stimmen zum 6. Spieltag der Landesliga Südost.

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Heute haben wir es geschafft über 90 Minuten eine ordentliche Leistung abzurufen. Mit dem ersten richtigen Torschuss bekommen wir den Ausgleich, aber zeigen sofort eine Reaktion. Wir werden immer dann belohnt, wenn wir aktiv sind. Klar haben wir noch Luft nach oben, aber ein bis dato ungeschlagenes Unterhaching musst du auch erstmal besiegen. Gratulation an die Jungs, ein Erfolg der Konsequenz!«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Aus meiner Sicht war das ein völlig verdienter Sieg. Wir waren in der ersten Halbzeit die klar spielbestimmende Mannschaft und hatten einige Chancen, während wir keine einzige Torchance zugelassen haben. Kurz vor der Pause bekommen wir dann eine zweifelhafte Gelb-Rote Karte. In der Summe darf man die nicht geben. Aber auch Schiedsrichter sind Menschen und treffen – wie wir als Trainer oder Spieler – mal falsche Entscheidungen, das muss man akzeptieren und gehört zum Fußball dazu.

In der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen und wollten das Spiel trotz Unterzahl für uns entscheiden. Direkt nach Wiederanpfiff machen wir in der 52. Minute das 1:0, wenn auch glücklich – nach einer Ecke am ersten Pfosten passiert dann ein Eigentor. Trotzdem hatten wir weiterhin mehr Spielkontrolle. Im Laufe der Zeit hatte Karlsfeld zwar mehr Ballbesitz, konnte sich aber keine Torchance erspielen, weil wir alles wegverteidigt haben.

In der 79. Minute gibt es dann einen Handelfmeter gegen uns. Da bin ich unsicher, ob man den geben muss, will das aber gar nicht abschließend bewerten. Drei Minuten später schlagen wir dann zurück: Eine echte Willensleistung von Emil Kierdorf, der den gut einlaufenden Yannick Sassmann bedient, und der drückt den Ball über die Linie. Es war eine überragende Mannschaftsleistung in Unterzahl, wir haben keine Torchance zugelassen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben Mentalität und Widerstandsfähigkeit gezeigt. Heute genießen wir den Abend, sind zufrieden und ab morgen konzentrieren wir uns auf das Auswärtsspiel am Samstag in Garmisch.«