Landesliga SO 🗣: Hallberg-Coach hebt Duo hervor – Kastl beeindruckt

Hallbergmoos Trainer Andreas Giglberger sieht gegen Grünwald ein tolles Landesliga-Spieler und hebt zwei Spieler hervor. Einen Grünwalder und einen Hallbergmoos-Spieler. Auf die schwache Leistung gegen Schwabing hat der TSV Kastl stark reagiert. Trainer Harald Mayer zieht den Hut vor seiner Mannschaft. Enttäuscht ist dagegen Steven Toy. Nach einer starken ersten Hälfte lässt Kirchheim in Abschnitt zwei viel vermissen. Die ersten Stimmen zum 13. Spieltag der Landesliga Südost.
Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Die erste Halbzeit war wahrscheinlich unsere beste erste Halbzeit mit Ball in dieser Saison. Wir haben das Spiel klar dominiert, aber der gegnerische Torwart hatte einen goldenen Tag und konnte mehrere Chancen vereiteln. Leider sind die Gegentore zu einfach gefallen, zudem war das zweite Tor klar Abseits. Trotzdem sind wir mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, weil wir die klar bessere Mannschaft waren.
In der zweiten Halbzeit haben wir jedoch alle Basics in der Kabine gelassen und haben wie eine Schülermannschaft verteidigt. Alles, was uns zuvor stark gemacht hat – auch gegen Murnau – konnten wir nicht mehr auf den Platz bringen. Besonders mit den langen Bällen von Kastl sind wir überhaupt nicht klargekommen: Wir haben weder den ersten noch den zweiten Ball gewonnen. Auch die Einwechslungen haben leider nicht den gewünschten Effekt gezeigt.«
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind gut in die Partie gegen Kirchheim gestartet und konnten früh mit 1:0 in Führung gehen. Danach haben wir allerdings zweimal nicht aufgepasst und lagen verdient mit 1:2 zurück. Noch vor der Pause haben wir den Ausgleich zum 2:2 erzielt. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel zunächst offen, doch mit dem 3:2 haben wir uns abgesetzt und anschließend noch das vierte und fünfte Tor nachgelegt. Im Großen und Ganzen fiel das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch aus, aber Hut ab vor meiner Mannschaft – sie hat die richtige Reaktion gezeigt, alles investiert und sich den Sieg meiner Meinung nach absolut verdient. Dieser Erfolg ist für uns sehr, sehr wichtig. Nächste Woche geht’s nach Wasserburg. Mal sehen, was da möglich ist.«
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Das war ein sehr schnelles, intensives und sehr schön anzuschauendes Landesligaspiel, weil viel Tempo drin war. Mit Grünwald hatten wir einen Gegner zu Gast, der über eine brutale individuelle Qualität verfügt. Uns war klar, dass wir keine Räume anbieten dürfen und aggressiv sowie griffig in den Zweikämpfen sein müssen. Das haben wir in den ersten 15 bis 20 Minuten extrem gut umgesetzt und sind dann auch nach einer Umschaltaktion durch Emil Kierdorf verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hat Grünwald es dann aber sehr gut gemacht, den Ball laufen lassen und ein variables Positionsspiel aufgezogen. Wir konnten nicht mehr so eng am Mann verteidigen, haben zu sehr im Raum agiert und dadurch wurde es gegen so einen Gegner schwierig. Grünwald hat enormen Druck aufgebaut, und kurz vor der Halbzeit mussten wir nach einem absoluten Traumtor von Marcel Kosuch den Ausgleich hinnehmen – für solche Tore geht man als Zuschauer ins Stadion.
In der zweiten Halbzeit sind wir erneut aggressiv aus der Kabine gekommen, konnten das Niveau aber wie schon in der ersten Halbzeit nicht über die vollen 90 Minuten halten. Gegen Grünwald musst du aber das ganze Spiel über konzentriert bleiben, denn gibst du ihnen zu viel Raum, nutzen sie das mit ihrer individuellen Qualität sofort aus. Was wir nicht gut gemacht haben, war, dass wir zu viele Umschaltaktionen zugelassen haben. Gerade über Kosuch hat Grünwald vorne ein brutales Tempo und wir haben sie nach eigenen Standardsituationen zu oft zu Kontern eingeladen. Eigentlich wollten wir unsere Standardstärke besser ausspielen, das ist uns diesmal offensiv leider nicht gelungen.
Hervorheben möchte ich heute absolut unseren Keeper Tobi Heckl. Er hatte es in den letzten Wochen nicht leicht, hat aber ein herausragendes Spiel gemacht und uns mit brutalen Paraden im Spiel gehalten. Den Punkt nehmen wir deshalb sehr gerne mit, auch wenn wir am Ende durch Tobi Krause sogar noch die Chance auf den Lucky Punch hatten, als der Ball kurz vor der Linie noch geklärt wurde. Grünwald war insgesamt näher am Sieg, aber ein 1:1 gegen diesen Gegner ist absolut in Ordnung. Aber: Die Mannschaft hat bis zum Ende gefightet und maximalen Einsatz gezeigt – das ist die Grundvoraussetzung, die wir immer einfordern und den Zuschauern zeigen wollen. Spielerisch haben wir sicherlich noch Luft nach oben, aber der Gegner war eben nicht irgendwer.«