Landesliga SO 🗣: Hallberg-Coach hebt Duo hervor – Kastl beeindruckt

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Das war ein sehr schnelles, intensives und sehr schön anzuschauendes Landesligaspiel, weil viel Tempo drin war. Mit Grünwald hatten wir einen Gegner zu Gast, der über eine brutale individuelle Qualität verfügt. Uns war klar, dass wir keine Räume anbieten dürfen und aggressiv sowie griffig in den Zweikämpfen sein müssen. Das haben wir in den ersten 15 bis 20 Minuten extrem gut umgesetzt und sind dann auch nach einer Umschaltaktion durch Emil Kierdorf verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hat Grünwald es dann aber sehr gut gemacht, den Ball laufen lassen und ein variables Positionsspiel aufgezogen. Wir konnten nicht mehr so eng am Mann verteidigen, haben zu sehr im Raum agiert und dadurch wurde es gegen so einen Gegner schwierig. Grünwald hat enormen Druck aufgebaut, und kurz vor der Halbzeit mussten wir nach einem absoluten Traumtor von Marcel Kosuch den Ausgleich hinnehmen – für solche Tore geht man als Zuschauer ins Stadion.

In der zweiten Halbzeit sind wir erneut aggressiv aus der Kabine gekommen, konnten das Niveau aber wie schon in der ersten Halbzeit nicht über die vollen 90 Minuten halten. Gegen Grünwald musst du aber das ganze Spiel über konzentriert bleiben, denn gibst du ihnen zu viel Raum, nutzen sie das mit ihrer individuellen Qualität sofort aus. Was wir nicht gut gemacht haben, war, dass wir zu viele Umschaltaktionen zugelassen haben. Gerade über Kosuch hat Grünwald vorne ein brutales Tempo und wir haben sie nach eigenen Standardsituationen zu oft zu Kontern eingeladen. Eigentlich wollten wir unsere Standardstärke besser ausspielen, das ist uns diesmal offensiv leider nicht gelungen.