Landesliga SO 🗣: Aubing kaltschnäuzig – Wacker und Garmisch kritisch

Schwabing läuft heiß und Kastl spielt stark auf. Der VfB Hallbergmoos spielt deutlich besser als unter der Woche. KSC-Trainer Steven Toy sieht Licht und Schatten, während der SVD trotz eines couragierten Auftrittes gegen Wasserburg leer aus geht. Dem TSV 1860 Rosenheim gelingt dank eines starken Starts in München ein beeindruckender 4:0-Erfolg. Garmisch-Partenkirchen gerät gegen Haching II unter die Räder, will sich gegen Wacker jetzt aber rehabilitieren. Der TSV Murnau verliert gegen Aubing, die vor dem Tor diesmal eiskalt sind. Drachen-Trainer Wagner ist trotzdem stolz auf seine Elf. Die ersten Stimmen des 3. Spieltags der Landesliga Südost.

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Die erste Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Vom Spielaufbau in der eigenen Hälfte bis zum gegnerischen Strafraum war das gut. Ein Schritt noch vorne zum Dornach-Spiel. Die Abschlüsse oder der finale Pass waren nicht zwingend genug. Da dürfen wir uns für unser gutes Spiel ruhig mal belohnen. Defensiv standen wir sehr gut. Direkt nach der Halbzeit kassieren wir dann ein Konter, der aus meiner Perspektive abseitsverdächtig war. Dann ist das Spiel ein wenig wilder geworden. Das ist auch das, was wir heute lernen müssen. Dass wir, auch wenn wir in Rückstand gehen, einen kühlen Kopf bewahren. Ärgerlich war dann, dass wir das 1:1 machen und Schiri pfeift ein für mich unerklärliches Foulspiel gegen uns. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Torwart Kolbe uns zweimal in der zweiten Halbzeit im Spiel hält. Wir hatten dann mehrere Chancen und Luca macht dann das Unentschieden in der 88. Minute. Das war die Belohnung dafür, dass wir bis zum Ende daran geglaubt haben.«

Andreas Giglberger, Spielertrainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Am Ende des Tages war ein gerechtes Unentschieden in einer umkämpften Partie. Am Anfang war Traunstein besser, aber nach 20 Minuten sind wir besser in die Partie gekommen. Da waren wir sehr zweikampfstark und hatten mehr Kontrolle bis zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es ein ähnliches Bild, beide Mannschaften hatten Chancen um das Spiel zu gewinnen. Das 0:1 durch Julian Höllen fällt halt durch einen Heber über unseren Keeper kurz nach der Mittellinie. Das darf uns natürlich nicht passieren. Unser Tor entsteht nach einem Einwurf und einer sehr, sehr starken Direktabnahme von unserem jungen Stürmer Emil Kierdorf mit seinem ersten Landesliga-Treffer. Wir haben sehr gut das Pressing von Traunstein überspielt, haben dann aber im letzten Drittel die Tiefe nicht wirklich bespielt oder waren zu ungenau. Wir waren offensiv leider bei unseren Standards schwach. Da hätten wir sicher mehr draus machen können, das müssen wir uns ankreiden. Aber insgesamt war es eine klare Reaktion auf das Spiel am Dienstag, in dem wir ein ganz, ganz schwaches Spiel gemacht haben. In dem wir wenig Aggressivität und Intensität in unserem Spiel hatten und zweikampfschwach waren. Das war die klare Forderung, eine Reaktion zu zeigen, mit dem Auftritt, mit unserer Spielweise und das ist uns gelungen. Jetzt geht es eine harte, intensive Trainingswoche, da wir erst am Sonntag in Rosenheim spielen.«

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, gehen früh mit 1:0 nach einer Ecke in Führung und legen sogar noch das 2:0 nach. Gleich im Gegenzug kassieren wir leider das 2:1. Auch nach der Pause haben wir super verteidigt und alles reingehauen. Mit dem ersten richtigen Torschuss in der zweiten Halbzeit bekommen wir das 2:2. Dann gelingt uns sogar noch das 3:2, aber dann müssen wir das 4:2 machen. Die Chancen waren da. Und wie es dann so ist, wer die Tore nicht macht, bekommt sie selber rein. In der 93. Minute bekommen wir dann ein saudummes Gegentor. Meine Jungs haben super gespielt und alles investiert – das war richtig gut und darauf können wir aufbauen. Das Einzige, was ich Ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie die Chancen nicht genutzt haben. Aber Grünwald ist auch eine Top-Mannschaft und das Unentschieden war im Endeffekt gerecht. Aber man ärgert sich natürlich, wenn man so spät den Ausgleich bekommt. Jetzt geht die Saison so richtig los und wir schauen, dass wir nächste Woche die ersten drei Punkte einfahren.«

Patrick Ghigani, Trainer des SV Aubing: »Murnau war wie erwartet ein schwerer Gegner. Uns war klar, dass sie eine sehr spielstarke Mannschaft sind und vor allem im Pressing ihre Stärken haben. Unser Matchplan ist voll aufgegangen, wir haben das gut gemacht und das Spiel am Ende auch verdient gewonnen. Natürlich hatten wir in der ersten Minute das Glück des Tüchtigen, als wir eine Großchance von Murnau mit etwas Glück und dank unseres Torwarts vereiteln konnten. Vor dem Tor waren wir heute deutlich kaltschnäuziger als noch unter der Woche in Garmisch, wo wir zu viele Chancen liegen gelassen haben. Heute haben wir gleich die erste Möglichkeit genutzt, was der Mannschaft sehr geholfen hat. Im weiteren Spielverlauf hätten wir bei den sich bietenden Chancen das ein oder andere Tor mehr machen müssen, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Heimsieg. Jetzt richten wir den Blick nach vorne und erwarten am Freitag in Kastl erneut einen sehr starken Gegner.«

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Ich glaube, die Schlüsselszenen lagen heute eindeutig bei Aubing. Es beginnt schon in der ersten Minute, als wir aus einer Dreifach-Chance zu wenig machen und das 1:0 nicht erzielen. Im direkten Gegenzug zeigt uns Aubing, wie es geht, und geht mit der ersten Chance in Führung. Ähnlich läuft es beim 0:2, wo wir im Kollektiv einfach schlecht verteidigen. Dieses Muster hat sich dann irgendwie durch das ganze Spiel gezogen. Aubing war in den entscheidenden Momenten hellwach. Wir haben uns trotz allem sehr viele Torchancen erspielt, aber gefühlt hätten wir heute noch eine Stunde spielen können – das Tor wollte einfach nicht fallen. In puncto Kaltschnäuzigkeit und Gier, ein Tor zu erzielen, war Aubing uns heute voraus. Daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen. Ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft, weil wir bis zum Schluss alles versucht haben. Wir haben uns zu keiner Zeit aufgegeben, haben gegen einen wirklich sehr, sehr starken Gegner gespielt und richten jetzt die Köpfe nach vorne. Wir freuen uns schon auf das Heimspiel gegen Unterhaching am Freitag.«