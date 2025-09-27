Landesliga SO 🗣: 1860 vergibt Hochkaräter – VfB-Coach hebt Duo hervor

Der TSV 1860 Rosenheim lässt gegen den SV Dornach Hochkaräter sowie einen Elfmeter liegen und muss sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. Hallbergmoos Trainer Andreas Giglberger sieht gegen Grünwald ein tolles Landesliga-Spieler und hebt zwei Spieler hervor. Einen Grünwalder und einen Hallbergmoos-Spieler. Auf die schwache Leistung gegen Schwabing hat der TSV Kastl stark reagiert. Trainer Harald Mayer zieht den Hut vor seiner Mannschaft. Enttäuscht ist dagegen Steven Toy. Nach einer starken ersten Hälfte lässt Kirchheim in Abschnitt zwei viel vermissen. Die ersten Stimmen zum 13. Spieltag der Landesliga Südost.

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Die erste Halbzeit war wahrscheinlich unsere beste erste Halbzeit mit Ball in dieser Saison. Wir haben das Spiel klar dominiert, aber der gegnerische Torwart hatte einen goldenen Tag und konnte mehrere Chancen vereiteln. Leider sind die Gegentore zu einfach gefallen, zudem war das zweite Tor klar Abseits. Trotzdem sind wir mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, weil wir die klar bessere Mannschaft waren.

In der zweiten Halbzeit haben wir jedoch alle Basics in der Kabine gelassen und haben wie eine Schülermannschaft verteidigt. Alles, was uns zuvor stark gemacht hat – auch gegen Murnau – konnten wir nicht mehr auf den Platz bringen. Besonders mit den langen Bällen von Kastl sind wir überhaupt nicht klargekommen: Wir haben weder den ersten noch den zweiten Ball gewonnen. Auch die Einwechslungen haben leider nicht den gewünschten Effekt gezeigt.«

»Die richtige Reaktion«: TSV Kastl mit »sehr wichtigem« Erfolg gegen Kirchheim

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind gut in die Partie gegen Kirchheim gestartet und konnten früh mit 1:0 in Führung gehen. Danach haben wir allerdings zweimal nicht aufgepasst und lagen verdient mit 1:2 zurück. Noch vor der Pause haben wir den Ausgleich zum 2:2 erzielt. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel zunächst offen, doch mit dem 3:2 haben wir uns abgesetzt und anschließend noch das vierte und fünfte Tor nachgelegt. Im Großen und Ganzen fiel das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch aus, aber Hut ab vor meiner Mannschaft – sie hat die richtige Reaktion gezeigt, alles investiert und sich den Sieg meiner Meinung nach absolut verdient. Dieser Erfolg ist für uns sehr, sehr wichtig. Nächste Woche geht’s nach Wasserburg. Mal sehen, was da möglich ist.«