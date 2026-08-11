Landesliga: SG Weinsheim überrascht mit erstem Dreier der Saison Hackenheim ist sehr seriös in die Saison gestartet, während Aufsteiger Weinsheim ein 2:0 in Hauenstein bejubelt von Jochen Werner · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Riesen Freude über den ersten dreier bei der SG Weinsheim – Foto: Sebastian Bohr

Nahe. Zwei Dreier, eine Niederlage, aber jede Menge Zuversicht beim Blick nach vorn. Sowohl der SV Winterbach, als auch die SG Weinsheim können erhobenen Hauptes in die nächsten Wochen gehen. Makellos ist die Bilanz des TuS Hackenheim, der zusammen mit dem TSC Zweibrücken und dem SV Hermersberg von der Tabellenspitze grüßt.

Abgesehen von der Anfangsphase, in der der SV in Rückstand geriet (Lennart Vogt, 6.), war es ein tolles Spiel der Elf von Torben Scherer. Das 0:2 durch Cedric Gries (42.) steckte der SVW schnell weg, Maxi Stumms Traumtor aus 25 Metern in die Gabel stellte den Anschluss her (44.) und war der Brustlöser. Der Ausgleich fiel fast schon zwangsläufig. Niklas Secker staubte nach einer Ecke aus kurzer Distanz ab (62.). Danach spielte fasst nur noch der SVW, hatte mehrere Gelegenheiten – und wurde durch einen Konter überrascht. Philipp Ruf (77.) finalisierte. Scherer lobte sein Team dennoch: "Alle haben eine riesen Mentalität gezeigt. Körpersprache, Wille, Zweikampfverhalten. Alles war da."

Damit hätten die wenigsten gerechnet. "Es war wirklich ein schwieriges Spiel", so SG-Spielertrainer Luca Redschlag. Seine Truppe hielt von Anfang an dagegen, ging auch früh durch einen von Belmin Kurpejovic verwandelten Elfmeter in Führung (7.). Schon vor der Pause hätte da Team von der Nahe erhöhen müssen. Die Entscheidung gelang wieder Kurpejovic mit einem Schlenzer ins lange Eck (56.). "Das war echt Wahnsinn!" Redschlag konnte den ersten Dreier kaum in Worte fassen.