Landesliga-Schreck mit Regionalliga-Erfahrung: Mönchröden holt Civelek Civelek bringt Torgarantie aus Coburg mit +++ 32-jähriger Ex-Regionalliga-Stürmer feiert Debüt beim 1:1 gegen Hain +++ Am Samstag wartet die Hürde Abtswind von btfm · Heute, 07:04 Uhr · 0 Leser

Fortan im Wildpark: Aykut Civelek verstärkt den TSV Mönchröden. – Foto: TSV Mönchröden

Der TSV Mönchröden hat noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Vom Bayernliga-Absteiger FC Coburg wechselt der erfahrene Aykut Civelek zu den Mönchen. Der 32-Jährige bringt ordentlich Erfahrung und eine fast eingebauter Torgarantie mit in die Landesliga Nordwest.

Die Verantwortlichen der Mönche zeigen sich sehr erfreut über den gelungenen Coup: „Wir sind sehr froh, dass uns Aykut seine Zusage gegeben hat. Er wird unser Spiel bereichern, wird uns offensiv flexibler machen und wird die Mannschaft mit seiner ehrgeizigen Art mitziehen“, teilt der Verein mit der entsprechenden Vorfreude mit. Civelek sammelte in jungen Jahren bereits Regionalliga-Erfahrung für die SpVgg Greuther Fürth und Seligenporten. In den vergangenen fünf Jahren lief der 32-Jährige für den FC Coburg auf und feierte zweimal mit 30 beziehungsweise 35 Toren den Aufstieg in die Bayernliga.

Debüt in der Landesliga Nordwest für den TSV Mönchröden: Civelek zeigt, »dass er das Spiel verändern kann« Der Neuzugang musste nach dem Wechsel auch nicht lange auf seine ersten Minuten im neuen Trikot warten. Beim Saisonauftakt in der Landesliga Nordwest stand Civelek direkt im Kader. Vor 310 Zuschauern im Wildpark trennte sich der TSV Mönchröden am 1. Spieltag mit 1:1 von der DJK Hain. So., 19.07.2026, 15:00 Uhr TSV Mönchröden Mönchröden DJK Hain DJK Hain 1 1 Abpfiff Nachdem Oktay Sevim die Gäste in der 34. Minute in Führung gebracht hatte und Lukas Köhn postwendend den Ausgleich markierte (35.), feierte Civelek nach seiner Einwechslung in der 61. Minute eine gelungene Premiere: „Bereits im ersten Spiel gegen die DJK Hain hat er nach seiner Einwechslung gezeigt, dass er unser Spiel verändern kann.“ Neben Civelek wechselten in diesem Sommer bereits Lenny Brückner und Ricardo Schuster aus Coburg zum TSV. Den umgekehrten Weg ging Florian Biemann. Am Samstag, dem 25. Juli, wartet das erste Auswärtsspiel auf die Mönche. Um 15 Uhr lädt der TSV Abtswind zum 2. Spieltag der Landesliga Nordwest. Das Team von Adam Jabiri holte zum Landesliga-Auftakt drei Punkte gegen den FC 06 Bad Kissingen.

Sa., 25.07.2026, 14:00 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind TSV Mönchröden Mönchröden 14:00 PUSH