Im Spiel gegen den TuS Bedesbach-Patersbach haben die Hackenheimer keinen guten Start erwischt. – Foto: Mario Luge

Landesliga: Schock schon in der ersten Minute für Hackenheim TuS Hackenheim liegt im Nachholspiel früh zurück und verliert beim TuS Bedesbach-Patersbach 1:4 Verlinkte Inhalte Landesliga West TuS Hackenheim Bedesbach-P. Pierre Merkel Tim Hulsey + 6 weitere

Bedesbach/Hackenheim. Schon nach einer halben Minute war alles, was sich der TuS Hackenheim im Landesliga-Nachholspiel beim TuS Bedesbach-Patersbach am Mittwochabend vorgenommen hatte, über den Haufen geworfen. Da nämlich erzielte David Selesi nach einer haarsträubenden Abwehrfehler das 1:0 für die Heimmannschaft. Am Ende hieß es sogar 4:1. Zusätzlich bitter für die Mannschaft von Tim Hulsey: Jannik Erbach fasste sich früh an den Oberschenkel, musste mit Verdacht auf eine Zerrung schon nach zehn Minuten runter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Mi., 05.11.2025, 19:30 Uhr TuS Bedesbach-Patersbach Bedesbach-P. TuS Hackenheim TuS Hackenheim 4 1 Abpfiff

Nach dem 0:2 war der Plan dahin "Wir wollten gegen ein Team, das viel über lange Bälle und Zweikämpfe kommt, möglichst lange die Null halten und Sicherheit gewinnen." Hulsey schildert die Vorgabe, die früh zur Makulatur wurde. Umso mehr, weil Hans Steyer auch noch die hundertprozentige Ausgleichschance aus zentraler Position wenige Meter vor dem Gehäuse vergab. Pierre Merkel hatte uneigennützig quer gespielt, "und wir haben eigentlich schon alle ‚Tor!‘ gerufen", so der 37-Jährige. Es kam, was in solchen Situationen häufig geschieht: Ein Freistoß flog aus dem Halbfeld in den Strafraum, und Maximilian Stöbener stellte per Kopf aus 2:0 (28.). Hackenheims Spielertrainer wusste, "dass wir spätestens da unseren Plan komplett vergessen konnten." Sein Fazit: "Es musste für die alles so passieren, wie es dann passiert ist. Für uns ist das logischerweise extrem ärgerlich."