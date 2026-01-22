Landesliga-Schlusslicht SVN München holt neue Sportlicher Leitung

Unterstütz ab sofort Bernd Klemm beim SVN München: Mentor Ptygaj. – Foto: SVN München

Der Umbruch beim SVN München schreitet voran. Nach dem großen personellen Aderlass holt Abteilungsleitung Bernd Klemm sich Verstärkung ins Bott.

München – Der SVN München will wieder in ruhigere Fahrwasser. Nach der enttäuschenden Debüt-Hinrunde in der Landesliga Südost und dem personellen Aderlass stellen die Münchner die Weichen für die Zukunft. Wie der Verein, der Redaktion von Fussball Vorort mitteilt, übernimmt Mentor Ptygaj beim Landesliga-Schlusslicht die sportliche Leitung. Zuletzt hatte Ptygaj seine Ämter, unter anderem Sportlicher Leiter und Abteilungsleiter Fußball, beim Münchner Kreisligist Alte Haide niedergelegt. "Nach einem unausweichlichen, spürbaren Umbruch beginnt eine Phase des Neuaufbaus mit klaren Strukturen, einer langfristigen sportlichen Ausrichtung und dem festen Willen, Stabilität und Identität zurückzugewinnen", teilt Neuperlach mit.

Mentor Ptygaj übernimmt als stellvertretender Abteilungsleiter bei Landesliga-Schlusslicht SVN München "Mit Mentor Ptygaj übernimmt ab sofort ein erfahrener Fußballfachmann die sportliche Leitung beim SVN München. Seine Kernaufgabe wird es sein, das Trainerteam gezielt zu unterstützen, vor allem dort, wo wichtige Arbeit häufig im Hintergrund geschieht. Dazu zählt insbesondere die Sicherung des bestehenden Spielerkaders sowie die gezielte Neugewinnung von Spielern, die sportlich wie menschlich zum neuen Konzept des Vereins passen." "Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Stabilisierung interner Strukturen. Bestehende Defizite sollen Schritt für Schritt aufgearbeitet werden, um verlässliche Abläufe zu schaffen, die sowohl dem sportlichen Alltag als auch der langfristigen Entwicklung der Mannschaft gerecht werden. Ziel ist es, ein Umfeld zu etablieren, in dem Trainer und Spieler ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten können", heißt es im Statement. Dafür übernimmt Ptygaj beim SVN München auch als stellvertrendender Abteilungsleiter, um Abteilungsleiter Klemm zu entlassen.