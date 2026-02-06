Landesliga-Schlusslicht setzt im Sommer auf interne Trainerlösung

Steffen Köhn (r.) in Aktion: Der Trainer verlässt den SuS Kaiserau am Saisonende. – Foto: Joachim Josephs

Vor exakt einem Jahr hatte Steffen Köhn den SuS Kaiserau mitten im Abstiegskampf übernommen und anschließend als fünftbeste Rückrunden-Mannschaft ins gesicherte Mittelfeld auf Platz 10 geführt. Nach 16 Spieltagen steckt der Verein aus Kamen noch tiefer im Abstiegssumpf als ein Jahr zuvor. Das rettende Ufer ist zehn ganze Punkte entfernt, der Klassenerhalt käme einer Sensation gleich. Im Sommer werden sich die Wege zwischen Köhn und Kaiserau nach eineinhalb Jahren wieder trennen. Eine Lösung, wie es zur neuen Spielzeit weitergeht, hat der SuS aber parat.

"Für uns ist es wichtig, dass wir unserem Weg treu bleiben. Die Zeit mit Steffen war überragend und dennoch hatten wir im Sommer einen brutalen Aderlass. Ich kenne die Ambitionen von Steffen, die wir natürlich auch haben, aber die Qualität, die wir verloren haben, konnten wir nicht auffangen", erklärt Kaiseraus Vorsitzender Eckart Stender in den "Ruhr Nachrichten". "Wir wollen den Leuten hier auch im nächsten Jahr einen guten Fußball anbieten. Im Vorstand haben wir dann überlegt, was das Bestmögliche für den Verein und die Jungs ist. Das passt aus unserer Sicht gut und wir sind total happy, dass wir jetzt so schnell eine Lösung gefunden haben."

Und die kommt aus den eigenen Reihen und hört auf den Namen Marc Simon Stender. Der 29-Jährige spielte selbst über zehn Jahre lang für die Schwarz-Gelben die Schuhe und trainiert aktuell die SuS-Reserve in der Kreisliga A2 Unna-Hamm, die auf Tabellenplatz 12 steht. Unterstützung erhält Stender dabei von seinem langjährigen Assistenten Moritz Schriefer, der gemeinsam mit ihm befördert wird, und dem bisherigen Co-Trainer der Landesliga-Mannschaft, Paul Mantei.