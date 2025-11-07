Landesliga-Schlusslicht erkennt Aufwärtstrend - Trainer-Duo verlängert

Die ursprünglich erst mal nur bis zur Winterpause festgelegte Zusammenarbeit mit dem Trainer-Duo Osman und Behattin Köse wird vorzeitig um eineinhalb Jahre bis 2027 verlängert. "Damit wird ein klares Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und eine gemeinsame sportliche Zukunft gesetzt", schreibt die SG Bockum-Hövel, aktuell Schlusslicht in der Landesliga 4, in der Pressemitteilung. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits elf Punkte.

Gerade einmal vier Wochen sind die Brüder Köse im Amt – und doch war für alle Beteiligten schnell klar: Diese Zusammenarbeit hat Zukunft. Mit ihrer Leidenschaft, ihrem Fachwissen und ihrer klaren Spielidee haben sie nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Umfeld des Vereins überzeugt.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Osman und Behattin zwei engagierte und kompetente Trainer an unserer Seite haben, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passen“, betont Torsten Schreiber, Sportlicher Leiter der SG Bockum-Hövel: „Wir haben vom ersten Tag an das Vertrauen aller gespürt und finden hier optimale Bedingungen vor. Die positive Stimmung im Verein ist überall spürbar – sei es in Gesprächen mit Verantwortlichen, Spielern oder Fans. Alleine der Applaus und Zuspruch nach dem letzten Spiel war ein starkes Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sehen, wie die Mannschaft unsere Ideen immer besser umsetzt. Die Jungs haben richtig Lust, sich weiterzuentwickeln – das merkt man in jedem Training. Mit der Vertragsverlängerung wollen wir auch ein Zeichen an das Team und potenzielle Neuzugänge senden: Wir glauben an diesen Weg und wollen ihn gemeinsam gehen. Die vorzeitige Verlängerung gibt uns allen Planungssicherheit – unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison.“

Auch Torsten Morsch, ebenfalls verantwortlich für den sportlichen Bereich, sieht die Entwicklung der letzten Wochen äußerst positiv: "Die beiden Trainer haben in kurzer Zeit einen sehr guten Draht zur Mannschaft aufgebaut und intensiv daran gearbeitet, die anhaltend schwierige Phase seit Saisonbeginn zu überwinden. Durch zahlreiche Einzelgespräche und gezielte Impulse im Training versuchen sie, das Team noch enger

zusammenzuführen und den Zusammenhalt zu stärken. Auch wenn sich diese Entwicklung bislang noch nicht vollständig in den Ergebnissen widerspiegelt, ist eine klare spielerische Verbesserung erkennbar: Die Mannschaft zeigt mehr Mut, mehr Vertrauen in die eigenen Stärken und wächst sichtbar als Einheit zusammen."

Ein Neuanfang mit Perspektive

Mischa Faesing, 1. Vorsitzender der SG Bockum-Hövel, ergänzt: „Nach drei sportlich schwierigen Jahren spüre ich seit dem Amtsantritt der beiden Trainer eine echte Aufbruchstimmung – auf und neben dem Platz. Auch wenn der erste Dreier noch aussteht, ist die Mannschaft nah dran. Die Gespräche mit Osman und Behattin zur sportlichen Neuausrichtung waren stets kritisch, aber immer sachlich und lösungsorientiert. Für uns im Vorstand war schnell klar: Diese beiden sind die richtigen für den Neuanfang – unabhängig vom Ligaverbleib.“

Faesing weiter: „Nach dem letzten Spiel haben wir uns 90 Minuten zusammengesetzt und offen über die Zukunft gesprochen. Am Ende stand ein klares Bekenntnis: Wir vertrauen den Trainern und der sportlichen Leitung – und das langfristig. Es passt einfach zwischen den vieren. Alle ziehen in eine Richtung und haben ein klares Konzept für die Zukunft.“

Blick nach vorn

In den kommenden Wochen will der Verein nicht nur sportlich weiter punkten, sondern auch die Gespräche mit Spielern und möglichen Neuzugängen intensivieren – mit dem klaren Ziel, nicht nur die Rückrunde, sondern auch die kommende Saison frühzeitig zu planen. Denn eines ist für die SG Bockum-Hövel klar: Ein erneuter Umbruch mit 20 Neuzugängen soll der Vergangenheit angehören.

Mit der Entscheidung für eine langfristige Zusammenarbeit mit Osman und Behattin Köse setzt die SG Bockum-Hövel ein starkes Zeichen für Stabilität, Vertrauen und sportliche Perspektive – und blickt voller Hoffnung und Tatendrang auf die kommenden Herausforderungen.