Landesliga-Schlusslicht entlässt Trainer - Köse-Bruder übernehmen

Westfalenliga-Absteiger SG Bockum-Hövel droht, in die Bezirksliga durchgereicht zu werden. Dem im Sommer verpflichteten Cheftrainer Oliver Glöden gelang an den ersten neun Spieltagen kein Sieg. Mit lediglich drei Remis auf der Habenseite rangiert der Hammer Stadtteilverein am Ende der Landesliga 4. Am Dienstagabend gab der Verein die Trennung von Glöden bekannt.

Der 47-jährige Glöden war erst im Sommer als Wunschlösung der sportlichen Leitung, bestehend aus Torsten Morsch und Torsten Schreiber, zur SG Bockum-Hövel gewechselt. Nach seiner letzten Station beim SV Herbern in der Bezirksliga wollte er mit dem Landesligisten einen sportlichen Neuanfang wagen.

Die SG Bockum-Hövel und Cheftrainer Oliver Glöden haben sich am gestrigen Montag nach intensiven Gesprächen einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

Mit über 20 Neuzugängen und nur drei verbliebenen Spielern aus dem Vorjahr sollte mit einer jungen Mannschaft ein Neuaufbau in der Landesliga gestartet werden. Nach neun Spieltagen ohne Sieg und zuletzt zwei deutlichen Niederlagen kamen Verein und Trainer jedoch zu dem Schluss, dass es zum jetzigen Zeitpunkt einer Veränderung auf der Trainerposition bedarf.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, betont Schreiber: „Oliver war unsere absolute Wunschlösung. Wir schätzen seine Fachkenntnisse sehr, aber wir hatten zuletzt das Gefühl, dass die Mannschaft seinem eingeschlagenen Weg nicht mehr konsequent folgt.“

Auch Morsch unterstreicht: „Es war nie unser Ziel, so früh in der Saison einen Trainerwechsel vorzunehmen. Wir haben Oliver stets den Rücken gestärkt. Doch die Gespräche mit dem Spielerrat haben uns gezeigt, dass die Mannschaft nicht mehr geschlossen hinter dem eingeschlagenen Kurs steht. Daher mussten wir handeln.“

Als neues Trainergespann übernehmen ab sofort die Brüder Osman und Bahattin Köse die Verantwortung für die erste Mannschaft. Der 37-jährige Osman und der 35-jährige Bahattin waren zuletzt beim TSC Kamen tätig und haben ihr Engagement zunächst bis zur Winterpause zugesagt.

Die Brüder haben die Mannschaft in den vergangenen Wochen intensiv beobachtet und sich so ein genaues Bild machen können. Beide sehen ein Potenzial im Team, das sie nun gemeinsam heben möchten. Ziel ist es, die Mannschaft aus dem Tabellenkeller der Landesliga 4 zu führen und mittelfristig im gesicherten Mittelfeld zu etablieren.

„Wir sehen viele talentierte Spieler, die aktuell unter ihren Möglichkeiten bleiben. Jetzt gilt es, mit jedem Einzelnen ins Gespräch zu kommen, Vertrauen aufzubauen und gemeinsam den Weg nach vorne zu gehen“, so das neue Trainerduo.