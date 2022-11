Landesliga: RWO schaut nur aufs gute Ergebnis Das 2:0, das der Landesligist über Phönix Schifferstadt feierte, war alles andere als berauschend

Mit Ruhm bekleckerte sich RWO Alzey an diesem Nachmittag vor 110 Zuschauern nicht. Die Gastgeber gaben zwar in der ersten Hälfte gegen den Verbandsliga-Absteiger den Ton an. Mehr als das 1:0 durch Max Groben, der einen weiten Einwurf von Yannik Niemann zur Führung verwertete, wollte jedoch nicht gelingen. Auch nicht, als Björn Grimm kurz vor der Pause frei stehend vor Phönix-Keeper Kevin Schuster auftauchte. Der glücklose Alzeyer Stürmer scheiterte mit seinem wuchtigen Schuss.

Danach aber häuften sich die Phönix-Chancen. Ismal Imre köpfte knapp am Tor vorbei, Schneider fischte einen Krämer-Ball aus der Ecke und parierte schließlich auch noch einen Freistoß von Ben Zickert. Zugleich entblößten die Pfälzer ihre Abwehr, was Björn Grimm und dem eingewechselten Tim Malkmus zwei Konter-Möglichkeiten eröffnete. Während die erste noch kläglich vergeben wurde, führte die zweite zum erlösenden 2:0. Die Schifferstädter wähnten Grimm fälschlich im Abseits. Der spielte geistesgegenwärtig weiter, legten den Ball klug quer auf Simon Bumb. Dessen Schuss saß.

Damit war die neuerliche Zitterpartie zu Ende. Max Kimnach, der wegen seiner Verletzung immer noch pausierte, strich nach den zähen 90 Minuten das Positive raus: „Wir haben nun drei Spiele nicht mehr verloren, zwei Tore erzielt und das erste Mal seit dem ersten Spieltag wieder zu null gespielt. Das ist, was zählt”. Nach dem „Wie” fragt hinterher niemand mehr. Dass das keine Augenweide war, fand der Spielertrainer auch. Er verwies in diesem Zusammenhang einmal mehr auf den katastrophalen Platz, mit dem sich die Schifferstädter sehr schwertaten. Auch nach dem Wechsel zeigten die Pfälzer nur in Ansätzen, welche Qualität ihre Mannschaft hat. Es reichte aber, um die Alzeyer Anhänger in Anbetracht des knappen Vorsprungs nervös zu machen.

RWO Alzey

Schneider, Niemann, Wischang (80- Kullolli), Groben, Vodi (65. Malkmus), Grimm, Braun, Szymkow, Gabrielov (75. Rehbein), Kröhler, Bumb.