Landesliga-Rückkehrer und viele weitere Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der VfL Nagold begrüßt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, einen vertrauten Rückkehrer. Christos Thomaidis kommt nach zwei Jahren von der TSG Balingen zurück. Bereits zuvor trug er fünf Jahre das VfL-Trikot und prägte diese Zeit mit Torjägerqualitäten, Physis und Teamgeist. Schon in seinem ersten Aktivenjahr überzeugte er im Kampf um den Verbandsliga-Klassenerhalt, später ging es über die Relegation um den Aufstieg. Nun soll Thomaidis wieder für Tore, Präsenz und neue Energie im Nagolder Angriff sorgen.

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SG Reutlingen II

Die SG Reutlingen II plant in der Kreisliga B3 Alb weiter mit Mohammed Baker und Sohaib Sendani. Beide bleiben dem Verein erhalten und werden zugleich in den Kader der ersten Mannschaft berufen. Spielpraxis sollen sie vor allem in der zweiten Mannschaft sammeln, während sie regelmäßig auch mit der Ersten trainieren. Dieses Modell soll Entwicklung und Wettbewerb verbinden. Für die Zweite bedeutet es zusätzliche Qualität, für beide Spieler eine klare Perspektive im Verein.

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SV Kaisersbach

Der SV Kaisersbach hält wichtige Kräfte für die Landesliga Württemberg, Staffel 1. Torhüter Walter Timo Duschek bleibt auch 2026/27 ein sicherer Rückhalt. Zudem verlängern mit Steve Ettischer, Maik Schloz und Soim Pressler drei Verteidiger. Kaisersbach setzt damit auf Stabilität zwischen den Pfosten und in der Defensive.

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TSV Lehrensteinsfeld

Der TSV Lehrensteinsfeld kann weiter auf Lukas Dengel bauen. Der 19-Jährige gehört längst zum festen Stammpersonal und bleibt auch künftig an Bord. Auf dem Platz wichtig, daneben bestens integriert, steht Dengel für Verlässlichkeit, Jugend und Teamgeist in der Kreisliga B4 Franken.

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