Landesliga-Rückkehrer, sechs Verlängerungen, Kreisliga-Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Dass Stefania ein echtes Eigengewächs ist, verleiht der Personalie zusätzliches Gewicht. Bereits in der Jugend und in seinem ersten Aktivenjahr trug er das grün-weiße Trikot, nun kehrt er in ein vertrautes Umfeld zurück. Am wohlsten fühlt er sich auf der Position hinter den Spitzen, von wo aus er mit Spielwitz und Durchsetzungsvermögen Akzente setzen soll. Für den TSV Köngen ist diese Rückkehr deshalb mehr als ein gewöhnlicher Transfer – sie verbindet Erfahrung, Identifikation und die Hoffnung auf zusätzliche Scorerpunkte.

Der TSV Köngen begrüßt mit Matteo Stefania einen Rückkehrer, der den Verein kennt und dem Offensivspiel neue Impulse geben soll. Der 28-Jährige kommt vom Landesligisten TSV Bad Boll zurück in die Fuchsgrube und bringt Erfahrung, Qualität im Eins-gegen-eins und die Fähigkeit mit, sich auf engem Raum durchzusetzen.

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FC Marbach

Der FC Marbach setzt in seiner Jubiläumssaison früh ein wichtiges Zeichen der Geschlossenheit. Mit Lukas Möhle, Leon Kraguljac, Dominik Weinzierl, Sebastian Feilner, Christopher Meyer und Vasilios Delimpeis haben gleich sechs Spieler ihre Zusage für eine weitere Saison in Blau und Gelb gegeben.

Für den Bezirksligisten ist das mehr als eine erste Wasserstandsmeldung der Kaderplanung. Diese Verlängerungen stehen für Kontinuität, Verlässlichkeit und den Wunsch, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Gerade in einer Jubiläumssaison besitzen solche Signale besonderes Gewicht, weil sie zeigen, dass das Fundament der Mannschaft erhalten bleibt. Marbach kann damit auf einen Kern bauen, der das Umfeld kennt und den Verein weiter tragen soll. Zugleich macht der Klub deutlich, dass dies erst der Anfang ist. Weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Tagen folgen.

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TSV Mähringen

Der TSV Mähringen verstärkt sich für die Saison 2026/2027 mit einem Spieler, der Erfahrung und defensive Vielseitigkeit mitbringt. Michael Coffee wechselt vom TSV Ofterdingen nach Mähringen und soll der Mannschaft mit seiner Routine zusätzliche Stabilität verleihen.

Der 38-Jährige kennt den Fußball in Bezirks- und Kreisliga seit vielen Jahren und bringt genau jene Ruhe und Übersicht mit, die einer Abwehr guttun. Besonders wertvoll ist dabei seine Flexibilität: Michael Coffee kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden und eröffnet dem Team damit mehrere Optionen. Für den TSV Mähringen ist diese Verpflichtung deshalb mehr als eine gewöhnliche Ergänzung des Kaders. Sie steht für Verlässlichkeit, Erfahrung und einen Spieler, der dem Defensivverbund Halt geben soll.

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