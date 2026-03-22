Landesliga-Routinier und Verbandsliga-Leistungsträger verlängern

– Foto: Alexander Sättele

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 26-Jährige geht damit in seine neunte Saison im Trikot der Sportfreunde und zählt zu den konstanten Größen im Team. In bislang 130 Pflichtspielen steuerte Schwarzer acht Tore und fünf Vorlagen bei.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen setzen weiter auf Kontinuität im Kader. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Württemberg hat den Vertrag mit Lucas Schwarzer bis 2027 verlängert und bindet damit einen langjährigen Leistungsträger.

Mit seiner Erfahrung und Verlässlichkeit übernimmt er eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft und sorgt für Stabilität im Spiel.

Beim Verein zeigt man sich entsprechend erfreut, einen solchen Spieler langfristig an sich gebunden zu haben.

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SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall kann auch in der kommenden Saison auf Ali Gökdemir bauen. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, hat den Vertrag mit seinem Schlüsselspieler um ein weiteres Jahr verlängert.

Gökdemir zählt zu den prägenden Figuren der Mannschaft. Mit seiner Spielintelligenz und seinen präzisen Diagonalbällen lenkt er das Offensivspiel und setzt seine Mitspieler immer wieder gefährlich in Szene. Zudem sorgt er mit seiner Abschlussstärke regelmäßig für Torgefahr, auch aus größerer Distanz.

Auch defensiv überzeugt der vielseitige Spieler durch seine Zweikampfstärke und Präsenz. Beim SSV Schwäbisch Hall gilt er damit als echter Unterschiedsspieler, der das Team auf mehreren Ebenen prägt.

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