Landesliga-Relegation: Zwei Tabellenvierzehnte retten sich direkt

In den beiden Bayernligen ist heuer ausnahmsweise alles klar: Alle in der Tabelle als Abstiegsreleganten markierten Teams müssen auch in die Relegationsmühle. In den fünf Landesligen gibt es aber auch in der Saison 2024/25 eine zusätzliche Chance für alle Tabellen-14. Nur drei der fünf Teams müssen in die Abstiegsrelegation. FuPa rechnet euch den aktuellen Stand vor.