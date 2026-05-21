Landesliga-Relegation: SV Planegg dreht Partie gegen Dornach Fußball-Aufstiegsspiele von Michael Schadt · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

SV Planegg gegen SV Dornach am 20.05.26 ab 18.30 Uhr. Am Ball v.l.: Torwart Dornach, Nr. 19 SVP. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling liegt im Hinspiel der Relegation zur Landesliga schon 0:2 gegen den SV Dornach zurück. Dann drehen die Würmtaler das Spiel komplett.

Sollten die Fußballer des SV Planegg-Krailling die Relegation schlussendlich tatsächlich erfolgreich gestalten und in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start gehen, wissen sie, was sie dort für ein Niveau erwartet. Spätestens seit Mittwochabend. Da zeigte der SV Dornach den Schwarz-Blauen im Hinspiel der ersten Relegationsrunde in Planegg nämlich in den ersten 45 Minuten den Unterschied zwischen Landes- und Bezirksliga. Landesliga-Relegation: SV Planegg-Krailling beweist Moral Anschließend stellten aber auch die Würmtaler ihre Tauglichkeit für die sechsthöchste deutsche Spielklasse eindrucksvoll unter Beweis. Sie steckten nie auf, und nach 90 Minuten hatten sie 4:2 gewonnen.

Zwar gaben die Gastgeber aus dem Würmtal auch vor der Pause schon den Ton an und die Geschwindigkeit vor, Dornach aber präsentierte sich wahnsinnig effizient vor dem Tor. Und vor allem zeigten die Gäste, dass in der Landesliga selbst der Tabellen-15. sehr guten Fußball spielt, wenn man ihm denn den Raum lässt. Auch aus dem engen Pressing des SVP konnten sich die Dornacher immer mal wieder spielerisch befreien, wodurch sich im Mittelfeldzentrum große Räume auftaten. Landesliga-Relegation: Planegg macht das Spiel, Dornach die Tore Diese Situationen bekamen die Hausherren zwar stets noch bereinigt, trotzdem sahen sie sich nach einer guten halben Stunde plötzlich mit 0:1 im Hintertreffen. Leon Rexhaj hatte in einer eigentlich ungefährlich erscheinenden Situation aus 20 Metern zentraler Position abgezogen, der Ball wurde abgefälscht und senkte sich unhaltbar hinter Marijan Krasnic ins Netz.