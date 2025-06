Landesliga-Relegation: SSC Südwest schlägt BFC Meteor knapp

Meteor begann gut, Meteor begann druckvoll. Die beste Torchance vergab Top-Torjäger Simon Böhm, der in der 11. Minute mit einem indirekten Freistoß im Strafraum scheiterte. Danach wurde Südwest besser, erarbeitete sich in den Folgeminuten ein Chancenplus, blieb aber zunächst ohne Tor. Vor der Pause agierte dann Meteor wieder etwas mehr, gefährlich wurde es aber kaum.

Im zweiten Durchgang legte Südwest los wie die Feuerwehr und belohnte sich in der 56. Minute, als Juan Cernescu die Steglitzer in Führung brachte. Einen von der Latte abgeprallten Ball wuchtete er ins Tor. Meteor musste und machte - je länger das Spiel dauerte - mehr, wurde vor allem durch Standards immer wieder gefährlich. Für ein Tor reichte es aber nicht. Denn auch das vermeintliche 1:1 in der 84. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Und so sahen die knapp 700 Zuschauer auf der Sochos-Sportanlage einen knappen 1:0-Heimsieg für den SSC Südwest, der nun mit leichtem Vorteil ins Rückspiel am Sonntag im Wedding geht.

