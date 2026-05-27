Landesliga-Relegation: Nur Moosinning und Wenzenbach können vorlegen

War es die große Angst davor, den entscheidenden Fehler zu machen? Waren es die schweren Beine nach der kraftraubenden ersten Relegations-Runde? Ist die Ursache dafür die Tatsache, dass sich alle Teams auf ungefähr demselben Niveau bewegen? Oder war es schlicht und einfach die Hitze? Von Lichtenfeld bis Kaufering, von Sand bis Ergolding war, zumindest was die Anzahl der Treffer betrifft, nicht viel los. Wobei das nicht ganz stimmt: Denn in Niederbayern fielen die meisten Tore am Mittwochabend.

Der gastgebende FC Ergolding ging gegen den FC Moosing zwar in Führung, unterlag aber am Ende relativ deutlich mit 1:3 - und das auf heimischen Geläuf. Etwas deutlicher wurde es auch in Wenzenbach. Der heimische oberpfälzische Bezirksliga-Vizemeister schickte mit Etzenricht einen von nur noch zwei übrig gebliebenen Landesliga-Releganten mit 2:0 nach Hause. Zwei Rückstand mit jeweils zwei Treffern, die erst einmal aufgeholt werden müssen.