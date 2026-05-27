 2026-05-15T09:36:57.455Z

Relegation

Landesliga-Relegation: Nur Moosinning und Wenzenbach können vorlegen

Relegation zur Landesliga, 2. Runde, Hinspiele am Mittwochabend: Die Oberbayern gewinnen 1:3 beim FC Ergolding +++ Wenzenbach vs. Etzenricht 2:0 +++ Röllbach feiert Robin Naun +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Entscheidung am Samstag: Muss Etzenricht nach vier Relegationsspielen runter in die Bezirksliga?
Entscheidung am Samstag: Muss Etzenricht nach vier Relegationsspielen runter in die Bezirksliga? – Foto: Florian Würthele

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Fest steht, dass noch gar nichts feststeht - mit zwei Ausnahmen. Am Mittwochabend standen die Hinspiel der 2. Runde der Relegation zur Landesliga auf dem Programm. Tatsächlich Vorentscheidungen sind in den sechs Partien einmal quer durch den Freistaat nicht gefallen, sodass am Samstag der große Showdown um die sechs begehrten Sechstliga-Ticket erwartet werden darf.

War es die große Angst davor, den entscheidenden Fehler zu machen? Waren es die schweren Beine nach der kraftraubenden ersten Relegations-Runde? Ist die Ursache dafür die Tatsache, dass sich alle Teams auf ungefähr demselben Niveau bewegen? Oder war es schlicht und einfach die Hitze? Von Lichtenfeld bis Kaufering, von Sand bis Ergolding war, zumindest was die Anzahl der Treffer betrifft, nicht viel los. Wobei das nicht ganz stimmt: Denn in Niederbayern fielen die meisten Tore am Mittwochabend.

Der gastgebende FC Ergolding ging gegen den FC Moosing zwar in Führung, unterlag aber am Ende relativ deutlich mit 1:3 - und das auf heimischen Geläuf. Etwas deutlicher wurde es auch in Wenzenbach. Der heimische oberpfälzische Bezirksliga-Vizemeister schickte mit Etzenricht einen von nur noch zwei übrig gebliebenen Landesliga-Releganten mit 2:0 nach Hause. Zwei Rückstand mit jeweils zwei Treffern, die erst einmal aufgeholt werden müssen.

Und was wäre die ohnehin nervenaufreibende Saisonverlängerung ohne ein Herzschlagfinale - in diesem Falle mit dem "Tatort" Röllbach. Dort gelang dem TuS-Angreifer Robin Naun, frisch gekürter Torschützenkönig der Bezirksliga Unterfranken West, in allerletzter Minute der Siegtreffer gegen den ehemaligen Bayernligisten Sand, der somit mit einer Hypothek ins Rückspiel geht. Aber auch hier gilt: Fest steht nur, dass noch gar nichts feststeht...

Will Ergolding noch den Landesliga-Traum verwirklichen, muss der FC Zusammenhalt beweisen.
Will Ergolding noch den Landesliga-Traum verwirklichen, muss der FC Zusammenhalt beweisen. – Foto: Stefan Wering

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