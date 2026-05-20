Landesliga-Relegation: Neuburger Ansage - sieben Tore in Wenzenbach

Richtig durchatmen kann noch kein Team, so viel steht bereits jetzt fest - und ist auch wenig verwunderlich. Ein richtig dickes Ausrufezeichen konnte auch nur der VfR Neuburg in Form eines Sieges mit drei Treffern Unterschied setzen. Mit 4:1 vor heimischen Publikum setzte sich der Vizemeister der Bezirksliga Schwaben Nord gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell, Abstiegsrelegant der Landesliga Südwest, durch.

Zwei Tore mehr als der Gegner erzielten Aschheim (gegen Karlsfeld), Ergolding (gegen Teisbach) und Hahnbach (gegen Etzenricht). Ertaunlich: Drei der vier deutlichen Siege fuhren Bezirksliga-Vizemeister gegen Landesliga-Releganten ein - das niederbayerische Duell bestritten zwei Sechstligisten.