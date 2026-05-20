Landesliga-Relegation: Neuburger Ansage - sieben Tore in Wenzenbach

Es ist die härteste Relegation auf Verbandsebene in diesem Sommer überhaupt. Von 24 Teams, die ein Landesliga-Ticket ergattern wollen, werden am Ende nur vier Mannschaften einen entsprechenden Erfolg feiern dürfen. Der Weg in die 6. Liga ist allerdings weit, es müssen vier "Endspiele" bestritten werden - jeweils Hin- und Rückspiel in Runde 1 und 2. Am Mittwochabend ist der Auftakt dieser Marathon-Saisonverlängerung über die Bühne gegangen...
Richtig durchatmen kann noch kein Team, so viel steht bereits jetzt fest - und ist auch wenig verwunderlich. Ein richtig dickes Ausrufezeichen konnte auch nur der VfR Neuburg in Form eines Sieges mit drei Treffern Unterschied setzen. Mit 4:1 vor heimischen Publikum setzte sich der Vizemeister der Bezirksliga Schwaben Nord gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell, Abstiegsrelegant der Landesliga Südwest, durch.
Zwei Tore mehr als der Gegner erzielten Aschheim (gegen Karlsfeld), Ergolding (gegen Teisbach) und Hahnbach (gegen Etzenricht). Ertaunlich: Drei der vier deutlichen Siege fuhren Bezirksliga-Vizemeister gegen Landesliga-Releganten ein - das niederbayerische Duell bestritten zwei Sechstligisten.
Torreich ging es in Hirschaid zu, wo der gastgebende TSV trotz zweimaligem Rückstand den 1.FC Herzogenaurach mit 3:2 nach Hause schicken konnte. Gar sieben Mal mussten die beiden Keeper Stefan Glötzl und David Lutz in Wenzenbach hinter sich greifen. 4:3 gewannen die Hausherren letztlich im Duell zweier Bezirksliga-Vizemeister gegen die Mittelfranken aus Alesheim.
Relegation zur Landesliga, Hinspiele der 1. Runde:
Gruppe Nordwest
Gruppe Nordost
Gruppe Mitte
Gruppe Südost
Gruppe Süd
Gruppe Südwest