 2026-05-15T09:36:57.455Z

Relegation

Landesliga-Relegation: Neuburger Ansage - sieben Tore in Wenzenbach

Relegation zur Landesliga, 1. Runde - Hinspiele am Mittwochabend: Schwäbischer Bezirksligist schlägt Landesliga-Relegant SG Niedersonthofen mit 4:1 +++ Blick auf alle 24 Teams bzw. zwölf Begegnungen +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser
Im Wenzenbacher "andre Media Stadion" gab es sieben Tore zu bestaunen.
Im Wenzenbacher "andre Media Stadion" gab es sieben Tore zu bestaunen. – Foto: Florian Würthele

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Es ist die härteste Relegation auf Verbandsebene in diesem Sommer überhaupt. Von 24 Teams, die ein Landesliga-Ticket ergattern wollen, werden am Ende nur vier Mannschaften einen entsprechenden Erfolg feiern dürfen. Der Weg in die 6. Liga ist allerdings weit, es müssen vier "Endspiele" bestritten werden - jeweils Hin- und Rückspiel in Runde 1 und 2. Am Mittwochabend ist der Auftakt dieser Marathon-Saisonverlängerung über die Bühne gegangen...

Richtig durchatmen kann noch kein Team, so viel steht bereits jetzt fest - und ist auch wenig verwunderlich. Ein richtig dickes Ausrufezeichen konnte auch nur der VfR Neuburg in Form eines Sieges mit drei Treffern Unterschied setzen. Mit 4:1 vor heimischen Publikum setzte sich der Vizemeister der Bezirksliga Schwaben Nord gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell, Abstiegsrelegant der Landesliga Südwest, durch.

Zwei Tore mehr als der Gegner erzielten Aschheim (gegen Karlsfeld), Ergolding (gegen Teisbach) und Hahnbach (gegen Etzenricht). Ertaunlich: Drei der vier deutlichen Siege fuhren Bezirksliga-Vizemeister gegen Landesliga-Releganten ein - das niederbayerische Duell bestritten zwei Sechstligisten.

Torreich ging es in Hirschaid zu, wo der gastgebende TSV trotz zweimaligem Rückstand den 1.FC Herzogenaurach mit 3:2 nach Hause schicken konnte. Gar sieben Mal mussten die beiden Keeper Stefan Glötzl und David Lutz in Wenzenbach hinter sich greifen. 4:3 gewannen die Hausherren letztlich im Duell zweier Bezirksliga-Vizemeister gegen die Mittelfranken aus Alesheim.

Relegation zur Landesliga, Hinspiele der 1. Runde:

Gruppe Nordwest

Heute, 18:30 Uhr
TuS Röllbach
TuS RöllbachTuS Röllbach
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
0
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Sand
1. FC Sand1. FC Sand
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
1
0
Abpfiff

Gruppe Nordost

Heute, 18:30 Uhr
SV Mistelgau
SV MistelgauSV Mistelgau
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
1
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Hirschaid
TSV HirschaidHirschaid
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
3
2
Abpfiff

Gruppe Mitte

Heute, 18:30 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
2
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Wenzenbach
SV WenzenbachWenzenbach
SV Alesheim
SV AlesheimSV Alesheim
4
3

Gruppe Südost

Heute, 18:30 Uhr
FC Ergolding
FC ErgoldingErgolding
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 18:30 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
1
2
Abpfiff
+Video

Gruppe Süd

Heute, 18:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 18:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
4
2
Abpfiff

Gruppe Südwest

Heute, 18:30 Uhr
VfL Kaufering
VfL KauferingKaufering
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
4
1
Abpfiff