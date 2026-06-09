Landesliga-Relegation live! RWE II zu Gast beim SC Reusrath Im ersten Spiel der Landesliga-Relegation ist Rot-Weiss Essen II zu Gast beim SC Reusrath. FuPa Niederrhein ist vor Ort und versorgt euch mit einer Liveübertragung, einem Ticker und reichlich Fotos. von Linus Bien · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Der SC Reusrtah empfängt Rot-Weiss Essen zum ersten Relegationsspiel. – Foto: wilhelm gundlach

Am Mittwoch (10. Juni, 19.30 Uhr) startet im Sportpark Reusrath die Relegation zur Landesliga der Gruppe 2. Dort erwartet der SC Reusrath die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen. Die Sportfreunde Broekhuysen haben spielfrei und mischen erst ab kommenden Sonntag mit – gegen wen, steht noch aus. FuPa Niederrhein wird vor Ort sein und die Partie live auf YouTube übertragen. Außerdem versorgen wir euch mit Highlights auf FuPa.tv sowie einem ausführlichen Ticker. >>> Hier kommt ihr zum YouTube-Livestream >>> Hier kommt ihr zur Tabelle der Landesliga-Relegation >>> Hier bekommt ihr einen Überblick über den ersten Relegations-Spieltag

Eine kräftezehrende Saison ist nun wirklich auf der Zielgeraden, für manche ist sie sogar schon vorbei, aber nicht für diejenigen, die noch in den zahlreichen Relegationen ums Überleben oder eben um den Aufstieg spielen. Um den Sprung in die Landesliga spielen in einer von zwei Gruppen, der SC Reusrath, Rot-Weiss Essen II und die Sportfreunde Broekhuysen. Den Auftakt machen die Reusrather und RWE am Mittwoch (10. Juni, 19.30 Uhr).