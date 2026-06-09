Landesliga-Relegation live! RWE II zu Gast beim SC Reusrath

Am Mittwoch (10. Juni, 19.30 Uhr) startet im Sportpark Reusrath die Relegation zur Landesliga der Gruppe 2. Dort erwartet der SC Reusrath die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen. Die Sportfreunde Broekhuysen haben spielfrei und mischen erst ab kommenden Sonntag mit – gegen wen, steht noch aus. FuPa Niederrhein wird vor Ort sein und die Partie live auf YouTube übertragen. Außerdem versorgen wir euch mit Highlights auf FuPa.tv sowie einem ausführlichen Ticker.
Eine kräftezehrende Saison ist nun wirklich auf der Zielgeraden, für manche ist sie sogar schon vorbei, aber nicht für diejenigen, die noch in den zahlreichen Relegationen ums Überleben oder eben um den Aufstieg spielen. Um den Sprung in die Landesliga spielen in einer von zwei Gruppen, der SC Reusrath, Rot-Weiss Essen II und die Sportfreunde Broekhuysen. Den Auftakt machen die Reusrather und RWE am Mittwoch (10. Juni, 19.30 Uhr).
Der Verlierer dieser Partie wird am kommenden Sonntag gegen Broekhuysen antreten – Reusrath hätte dann ein Auswärtsspiel, während RWE auf der heimischen Bezirkssportanlage Seumannstraße spielen würde. Der Gewinner könnte den Aufstieg am folgenden Mittwoch klarmachen.
Während der SC Reusrath über die gesamte Saison durch eine extrem stabile Defensive sowie eine außergewöhnliche Abgeklärtheit erfolgreich war, ist es bei der Mannschaft von Stefan Lorenz eine herausragende Offensive gewesen. Der treffsicherste Angriff der Bezirksliga 6 ist zu Gast bei der besten Defensivreihe der Bezirksliga 2.
Und damit ihr dieses Aufeinandertreffen auch nicht verpasst wird FuPa Niederrhein die Partei für euch auf YouTube live übertragen. Außerdem liefern wir alle Highlights in Echtzeit auf FuPa.tv, versorgen euch mit einem ausführlichen Ticker sowie einer ausgedehnten Bildergalerie im Anschluss an die Partie.