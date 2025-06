Landesliga-Relegation live: OSV Meerbusch gegen DJK/SF Katernberg

Drei Tabellenzweite aus der Bezirksliga treffen innerhalb einer Woche aufeinander, eine der Mannschaften aus der Relegationsgruppe 2 wird mit den Meistern und dem Sieger der Gruppe 1 gemeinsam in die Landesliga aufsteigen. Der OSV Meerbusch (Gruppe 3), die DJK Sportfreunde Katernberg (Gruppe 6) und die SG Benrath-Hassels (Gruppe 1) treffen aufeinander, um einen Aufsteiger zu ermitteln. In Meerbusch fällt am Mittwochabend um 19.30 Uhr der Startschuss - und ihr könnt live im Ticker, bei FuPa.tv und im YouTube-Livestream dabei sein.

Im ersten Duell empfängt dabei der OSV Meerbusch die DJK Sportfreunde Katernberg aus Essen, die sich dann durch den Berufsverkehr zu quälen haben. Der OSV mischte dabei in Gruppe 3 lange im Rennen um die Meisterschaft mit, am Ende musste sich die Mannschaft des scheidenden Trainer Ingmar Putz aber der DJK Gnadental geschlagen geben, die vier Punkte Vorsprung ins Ziel brachte. Das Polster auf den Dritten TuRa Brüggen war mit sieben Zählern am Ende aber auch satt. Nur vier Niederlagen mussten die Meerbuscher im Saisonverlauf hinnehmen, die nur 36 Gegentreffer in 32 Partien sind der mit weitem Abstand beste Wert der Liga gewesen.

Die Sportfreunde Katernberg hingegen landeten doch neun Zähler hinter Meister SV Werden-Heidhausen, erspielten sich dafür aber auch einen Vorsprung von 16 Zählern auf den Dritten SV Genc Osman, die Katernberger konnten sich also eine ganze Weile darauf vorbereiten, in die Relegation zu dürfen oder müssen. Hätte der OSV die beste Abwehr der Liga, so können die Essener mit 117 geschossenen Toren auf den deutlich besten Angriff ihrer Gruppe verweisen, stellen mit Timo Conde mit satten 36 Treffern auch den Torschützenkönig der Gruppe 6. Auch seine Treffer dürfte Trainer Sascha Fischer auch am Mittwoch bauen.

Es ist also ein spannender Vergleich "gefährliche Offensive" gegen "starke Defensive" zu erwarten, und den besonderen Reiz, den das mit sich bringen kann, könnt ihr am Mittwoch am 19.30 Uhr bei FuPa live miterleben. Denn wir präsentieren Euch die Partie nicht nur im Liveticker und in den Höhepunkten bei FuPa.tv, sondern auch im Livestream über den YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein, den ihr ebenfalls bequem über den Spielbericht erreichen könnt - oder gleich im Hauptkanal von FuPa Niederrhein. Auch für die übrigen Spiele der Aufstiegsgruppe 2 sind Liveübertragungen geplant.

WICHTIGER HINWEIS: Damit die Redaktion von FuPa Niederrhein mehrere Spiele parallel live streamen kann, gibt es zwei neue YouTube-Kanäle, auf denen ausschließlich gestreamt wird - bitte abonnieren, damit es schon zum Start der Relegation losgehen kann! Pro Account werden 50 Follower benötigt, um erstmals livestreamen zu dürfen.

>>> FuPa Live 1 auf YouTube (bitte folgen)

>>> FuPa Live 2 auf YouTube (bitte folgen)

>>> FuPa Niederrhein Hauptkanal



In der App könnt ihr nach @FuPaLive1 bzw. @FuPaLive2 suchen.