Landesliga-Relegation: Hinspiel mit logistischer Herausforderung

– Foto: Wolfgang Schulze

Kontaktpunkte gab es zwischen beiden Vereinen noch nie. In dieser Woche aber bestreiten der SV Preussen Schönhausen und der SC Naumburg zwei so wichtige Partien gegeneinander. In der Relegation geht es für die beiden Drittletzten der LOTTO-Landesliga-Staffeln noch um den Klassenerhalt. Das Hinspiel sorgt für eine besondere logistische Herausforderung.

Denn dass es zwischen den Vereinen noch nie eine Begegnung gab, hat auch einen Grund: Beide Sportplätze trennen weit mehr als 200 Kilometer Fahrtstrecke. Am Mittwoch muss zunächst der SC Naumburg den weiten Weg aus dem Burgenlandkreis in den Norden auf sich nehmen. "Wir fahren um 16 Uhr los - das ist noch human", sagt SCN-Trainer Martin Pastuschek. Bestenfalls um 18:45 Uhr kommen die Naumburger dann in der Altmark an. Und um 19:30 Uhr soll Schiedsrichter Tobias Menzel das Hinspiel eröffnen.

Was dann sportlich auf seine Mannschaft zukommt, kann Pastuschek kaum abschätzen. "Schönhausen ist ein Aufsteiger, der in den letzten Spielen sehr gut performt hat", weiß der 44-Jährige von den vier Siegen in Folge, die den Preussen vor der Relegation noch einmal Rückenwind verliehen haben. "Für uns wird wichtig sein, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren", unterstreicht der SCN-Coach.