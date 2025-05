Landesliga-Relegation: »Fifty-Fifty-Spiele« in Tegernheim & Weiden

Ab Donnerstag nimmt auch die Relegation zur Landesliga Fahrt auf. Alle vier Landesliga-Anwärter aus dem Fußballbezirk Oberpfalz wurden in die Lokalgruppe „Mitte“ eingeteilt. Das heißt: Nur eine der vier Mannschaften spielt nächste Saison in der dritthöchsten Amateurklasse, der Rest muss in der Bezirksliga ran. Die Hinspiele der ersten Runde steigen am Donnerstag um 18.30 Uhr, die Rückspiele am Sonntag um 16 Uhr.



Ein echtes Schmankerl steht morgen am Hohen Sand in Tegernheim an. Die Klingen kreuzen der heimische FCT, Vizemeister der Bezirksliga Süd, und der benachbarte TSV Kareth-Lappersdorf, der Tabellen-16. in der Landesliga Mitte wurde. Die Saison lief für beide Teams höchst unterschiedlich, doch das hat jetzt keine Relevanz mehr. Die Gastgeber wollen eine tolle Spielzeit mit der direkten Rückkehr in die Landesliga krönen, der Gegner hingegen will eine verkorkste Saison retten. Dass sich Spieler und Trainer untereinander bestens kennen, sorgt für zusätzlichen Reiz. Es ist mit einer Kulisse von mindestens 1.500 Zuschauern zu rechnen.



Ohne Druck geht die SpVgg SV Weiden II in die Saisonverlängerung. Es ist ohnehin schon bemerkenswert genug, dass der U23-Unterbau des Bayernligisten als Vizemeister der Bezirksliga Nord ans Tor zur Landesliga klopft – dort wo noch in der Vorsaison die erste Mannschaft der Wasserwerkler spielte. Gegen den TV Parsberg genießt die Elf von Trainer Josef Rodler zunächst Heimrecht. Die Kicker aus dem Landkreis Neumarkt schlossen eine Saison mit Aufs und Abs auf Rang 15 der Landesliga Mitte ab, und wollen nach einem Jahr nicht schon wieder „runter“ müssen. Erfahrung mit der Landesliga-Relegation haben die Weber-Mannen bereits 2023 und 2024 gesammelt. Ob sie das zu ihrem Vorteil nutzen können? Trainerstimmen und Personalsituationen auf einen Blick.