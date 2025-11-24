Landesliga-Rekord in Bayern fällt nach sechs Jahren bei 12:1

12:1! In Worten: Zwölf zu eins. Der TSV Grünwald besiegte den SVN München historisch. Noch nie zuvor gewann ein Landesliga-Team in Bayern so deutlich.

München – Es war ein historisches Spektakel in der Landesliga Südost. Der TSV Grünwald siegte am Wochenende mit 12:1 und sicherte sich damit den alleinigen Rekord für den höchsten Sieg in den seit 2012 bestehenden fünfgleisigen Landesligen in Bayern. Ein Rückblick auf die höchsten Siege der Geschichte der Landesliga Südost. (Unten finden Sie die höchsten Siege aller bayerischen Landesliga-Staffeln)

Bereits einmal siegte Grünwald historisch hoch. Am 18. November 2023 besiegte der TSV den SV Neufraunhofen mit 8:0. Damaliger Trainer: Der heutige Coach von Türkgücü München, Rainer Elfinger . Besonders am Erfolg: Acht verschiedene Spieler trugen sich gegen die Niederbayern in die Torschützenliste ein, und am Ende der Saison stieg Grünwald erstmals in die Bayernliga auf.

Vier weitere Male gab es ein 8:0 in der Landesliga Südost. Am 10. November 2019 gewann der TuS Holzkirchen gegen den SB DJK Rosenheim mit 8:0. Im selben Jahr, am 20. Juli, besiegte die SpVgg Landshut den SB Chiemgau Traunstein mit 8:0. Ebenfalls 8:0 gewann der ASV Dachau am 2. August 2017 in Moosach bei Grafing und der heutige Bayernligist SV Kirchanschöring siegte 8:0 am 15. März 2013 bei der FT Starnberg 0:8.

Bayernligist TuS Geretsried hält Rekord in der Landesliga Südost für höchsten Auswärtssieg

Noch ein Tor mehr schoss der TSV 1865 Dachau im Mai 2014 gegen TSV Ampfing (9:0). Ebenfalls neun Tore gelangen 1860 Rosenheim heuer am 24. August, als die Sechzger in Neuperlach 9:0 gewannen. Mit neun Toren Unterschied siegte auch der FC Unterföhring am 13. August 2021 gegen den Kirchheimer SC. Kurios: Der KSC hielt in der Saison 2021/22 nur dank des besseren direkten Vergleichs die Klasse und stieg im Folgejahr in die Bayernliga auf.

Den Rekord für den höchsten Auswärtssieg der Geschichte der Landesliga Südost hält der TuS Geretsried, der am 8. Oktober 2023 bei der SpVgg Feldmoching mit 10:0 gewann. Dasselbe Ergebnis holte der FC Deisenhofen in der Saison 2013 gegen die FT Starnberg 09, über drei Jahre der höchste Sieg der Geschichte der Landesliga Südost.

Die höchsten Siege der Landesliga Südost: TSV Grünwald überholt SpVgg Landshut

22. November 2025, TSV Grünwald – SV Neuperlach München 12:1

27. August 2016, SpVgg Landshut – TSV Eching 11:1

8. Oktober 2023, SpVgg Feldmoching – TuS Geretsried 0:10

11. Mai 2013, FC Deisenhofen – FT Starnberg 09 10:0

13. August 2021, FC Unterföhring – Kirchheimer SC 10:1

24. August 2025, SV Neuperlach München – TSV 1860 Rosenheim 0:9

10. Mai 2014, TSV 1865 Dachau – TSV Ampfing 9:0

18. November 2023, TSV Grünwald – SV Neufraunhofen 8:0

10. November 2019, TuS Holzkirchen – SB DJK Rosenheim 8:0

20. Juli 2019, SpVgg Landshut – SB Chiemgau Traunstein 8:0

2. August 2013, FT Starnberg 09 – SV Kirchanschöring 0:8

16. März 2017, TSV Moosach bei Grafing – ASV Dachau 0:8

Wie einst Ex-Regionalliga-Stürmer Tobias Steer: Laris Stjepanovic mit Hattrick

Diesen schnappte sich am 27. August 2016 die SpVgg Landshut, die damals den TSV Eching mit 11:1 besiegten – bis 2019 der Rekord in Bayern. Ein Hattrick schoss damals der junge Tobias Sperr, der nach Zwischenstationen beim TSV Buchbach und beim SV Erlbach inzwischen wieder in Landshut kickt.

An diesem Wochenende wanderte der Rekord nach Grünwald. Beim 12:1 trafen Youngster Laris Stjepanovic dreifach sowie Daniel Leugner und Leander Bublitz doppelt. Die andere Tore erzielten Felix Triftshäuser, Marcel Kosuch, David Halbich, Marco Bornhauser und Hayati Yilmaz (Eigentor). Das einzige Neuperlacher Tor schoss Youssuf Hassan. (btfm)