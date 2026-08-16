Landesliga: Reil-Kopfballtreffer dient als »Dosenöffner»

Gewusst wie: Gimbsheim-Routinier Kevin Siebert luchst Sandro Wetzka (TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim) per Grätsche den Ball ab. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Gimbsheim/Worms. Drei Spiele, drei Siege. Die zweite Mannschaft der Wormatia feierte gegen Marienborn II einen Kantersieg und bleibt ganz oben in der noch jungen Tabelle der Landesliga Ost. Im Verfolgerfeld findet sich der SV Gimbsheim ein, der nach dem 3:0 gegen Billigheim-Ingenheim ebenfalls noch ungeschlagen ist. Die TSG Pfeddersheim sammelte derweil ihren ersten Punkt: die Berrafato-Elf spielte bei Absteiger Bodenheim 1:1-Unentschieden.

Der VfB machte zunächst die bessere Figur. Mehrfach musste Pfeddersheims-Torwart Leon Guth auf der Hut sein, um einen Rückstand seiner Farben zu verhindern. „Nach dem Seitenwechsel haben wir dann aber ein komplett anderes Gesicht gezeigt“, freute sich TSG-Trainer Pietro Berrafato, der nach nur 30 Sekunden im zweiten Durchgang zum Torjubel ansetzte. Vor dem Treffer von Dennis Renner wollte der Schiedsrichterassistent aber ein Handspiel des Torschützen gesehen haben. Berrafato: „Eine Fehlentscheidung.“ Elf Minuten später war der Ärger vergessen, nachdem Tim Keller sich nach einer Balleroberung bis zur Strafraumgrenze durchgetankt und mit dem schwächeren rechten Fuß vollstreckt hatte (57.). „In der Folge haben wir das Spiel kontrolliert und hätten nachlegen müssen. Aber der Bodenheimer Torwart hat gut gehalten“, so Berrafato. So kam es, wie es kommen musste: Nach einem Flankenball der Platzelf wirkte die TSG-Hintermannschaft unsortiert, Calvin Faßnacht stand völlig blank und traf zum Ausgleich (75.).

Marienborn hatte als Aufsteiger bislang zwei gute Spiele abgeliefert, zahlte in Worms nun aber erstmals Lehrgeld. „Wir wissen, dass die Fußball spielen können. Aber wir haben es geschafft, Marienborn von Beginn an so unter Druck zu setzen, dass sie sich gar nicht entfalten konnten“, freute sich Björn Weisenborn über das Funktionieren des Matchplans. Omar Hashem Sayed (16., 34.), Emre Gümüs (28.) und Emanuel Rodriguez-Ibarra (36.) machten zudem schon vor der Pause mit ihren Toren alles klar. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer per Heber von Frederik Sorg (45.) blieb ein Strohfeuer. Auch nach der Pause war die Offensive des VfR kaum zu bremsen. David Boateng (56.), Rouven Amos (66.), Finn Scheufele (81.) sowie Johannes Stempel (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Wir hätten das noch seriöser zu Ende spielen können“, wollte Weisenborn aber angesichts des Kantersieges dann doch nicht zu kritisch sein: „Bei dieser Hitze habe ich Verständnis dafür, dass wir am Ende mal zwei, drei Schritte weniger gegangen sind.“

Der SVG betrieb in einer intensiven Partie viel Aufwand, kam zunächst aber zu keinen klaren Chancen. Erst ein Kopfballtor von Eric Reil (28.) nach einem Freistoß von Reda Chkifa fungierte als „Dosenöffner“, so SV-Trainer Steven Jones. Wobei: Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Gäste am Drücker, doch Niklas Radmacher hielt mit einigen Paraden die Führung fest. In der 68. Minute landete ein Steckpass von Finn Cleres bei Diyar Yildiz, der überlegt ins lange Eck schlenzte – 2:0. Der TSV versuchte in der Folge einiges, Gimbsheim kam derweil zu Konterchancen en masse. Doch nur noch Adriano Fragomeli (76.) konnte eine seiner zahlreichen Möglichkeiten verwerten. Jones: „Die Chancenverwertung war heute das einzige Manko.“





