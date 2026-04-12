Landesliga: Raspo Brand geht in Teveren unter In der Fußball-Landesliga gewinnt Germania Teveren mit 6:0 gegen Raspo Brand. von Tobias Röber · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Mit großem Einsatz gingen die Germanen in Blau – hier Patrick Rubaszewski – gegen die Gäste aus Brand (auf dem Foto ist Felix Haupts zu sehen) zu Werke. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Im Duell der beiden Trainer, die ihren jeweiligen Verein am Saisonende verlassen, gab es einen klaren Sieger: Die von Sebastian Wirtz trainierte Germania aus Teveren schlug in der Fußball-Landesliga Raspo Brand mit Coach Daniel Formberg mit 6:0.

Zunächst deutete jedoch wenig darauf hin, dass es ein Torfestival gibt. Beide Teams waren zu Beginn um Spielkontrolle bemüht, Torraumszenen waren absolute Mangelware. Drei Tore in drei Minuten Und so dauerte es bis zur 29. Minute, ehe der erste Ball überhaupt in Richtung Tor ging. Teveren kombinierte sich über rechts in den Strafraum, Patrick Rubaszewski legte quer, Olaife Orolade drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie. Es dauerte keine 60 Sekunden, da legte die Germania nach. Joel Klieber flankte butterweich auf Maximilian Wickum, der völlig freistehend das 2:0 per Kopf erzielte.

Nachdem Raspo-Torwart Andrii Marchenko dann zum ersten Mal einen Ball gehalten hatte, musste er in Minute 32 das Leder erneut aus dem Netz holen. Nach einer schnell ausgeführten Ecke kam Tarik Kabalakli aus wenigen Metern zum Schuss, Marchenko konnte nur abprallen lassen, der gedankenschnelle Kabalakli traf im zweiten Versuch. Olaife Orolade und Maximilan Wickum ließen bis zur Pause noch Chancen liegen, auf der anderen Seite zielte Mika Frenzen nach einem Solo zu ungenau. So blieb es bis zur Pause beim 3:0. „Gut ins Spiel gefunden“ „Ich denke, wir haben gut ins Spiel gefunden, hatten mehr Ballbesitz in den ersten 30 Minuten. Dann kippt das Spiel innerhalb von drei Minuten durch ein schön herausgespieltes Tor von Teveren, einen individuellen Fehler und nach einer Ecke, bei der wir alle pennen“, sagte ein konsternierter Daniel Formberg nach dem Abpfiff.