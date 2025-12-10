Landesliga-Primus wartet auf Katernberg

Der so gut aufspielende Landesliga-Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg tritt am kommenden Sonntag (14. Dezember, 14.30 Uhr) zum Spitzenspiel beim Tabellenführer VfB Bottrop an. Katernberg hat zuletzt wechselhafte Leistungen gezeigt – Coach Sascha Hense sieht sein Team jedoch auf einem guten Weg.

In beiden Landesliga-Gruppen gibt es einen Aufsteiger, der überrascht. In Gruppe eins ist es Solingen Wald, das sich mittlerweile an der Spitze festgesetzt hat. In Gruppe zwei stehen die Sportfreunde aus Katernberg auf Tabellenplatz vier und schnuppern an den Aufstiegsplätzen. Der jüngste Sieg gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop war ein wichtiger Schritt zurück in die richtige Richtung, denn aus den beiden Spielen zuvor konnte die Hense-Elf nur einen Zähler gewinnen.

Ein wichtiger Schritt vor allem deswegen, weil es am 17. Spieltag zum Hinrunden-Abschluss zum Schlagabtausch mit Tabellenführer VfB Bottrop kommt. Der DJK-Trainer weiß um die Qualitäten des kommenden Gegners, wie er RevierSport berichtet: „Wir treffen auf den Giganten der Liga. Die haben eine Mörder-Qualität in der Mannschaft. Aber auch wir brauchen uns bis jetzt vor keinem Gegner zu verstecken. Das gilt auch für diese Partie. Wir hoffen wie immer, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können.

Conde als Schlüssel zum Erfolg

Ein wichtiger Baustein in Henses System ist Timo Conde. Der 27-jährige Stürmer hat seine Mannschaft in der vergangenen Saison quasi im Alleingang zum Aufstieg geschossen: 36 Tore und sieben Assists sammelte er. Und auch in der laufenden Saison hat er nicht vor, damit aufzuhören. Elf Treffer und vier Vorlagen stehen auf seinem Konto. In nur vier Spielen konnte er seiner Mannschaft nicht durch einen eigenen Scorer helfen.

Dass die DJK direkt nach dem Aufstieg so performen würde, hätte auch der Übungsleiter nicht unbedingt für möglich gehalten: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre super. Auf diesem Weg sind wir gerade gut vorangekommen. Ich bin super stolz auf meine Truppe und darauf, wie der ganze Verein arbeitet. Aber wir sind immer noch ein ganz normaler Aufsteiger, der entwicklungsfähig ist.“ Der Aufstieg ist also nicht unbedingt das Ziel, wie er weiter erklärt: „Keiner hat hier einen Höhenflug oder irgendwelche komischen Gedanken.

Mit einem Sieg in Bottrop gäbe es für Katernberg die Möglichkeit bis auf Platz zwei vorzurücken – dafür müssten allerdings der SV Scherpenberg und der ESC Rellinghausen patzen.