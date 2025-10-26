Landesliga-Primus bestraft Winterbachs Fehler

Hauenstein . Die Aufgabe war gewaltig. Und am Ende unlösbar für den SV Winterbach. Bei Primus SC Hauenstein bekam der Aufsteiger in der Fußball-Landesliga West vor 100 Zuschauern beim 0:5 (0:2) ordentlich auf den Deckel. Mit dem Doppelschlag durch Thorsten Riggers (9.) und Tim Keiser (10.) war bereits früh eine Vorentscheidung gefallen. Nach der Pause versetzten Leon Schehl (59.), Christof Seibel (68.) sowie Alexander Port (73.) dem SVW mit drei Treffern binnen 13 Minuten den endgültigen Knockout.
„Wir sind enttäuscht und betrübt“, kommentierte Winterbachs Coach Torben Scherer. „Von den fünf Gegentreffern, die wir uns eingefangen haben, sind vier nach einer Standardsituation gefallen, einer nach einem Konter.“ In der ersten Halbzeit machten es die Winterbacher ziemlich gut. Außer den zwei Gelegenheiten, die die Hauensteiner zu den Treffern nutzten, ließen sie nichts zu. Luis Becker vergab nach einem richtig guten Umschaltmoment die Chance zum Anschlusstreffer, als er frei vor dem Kasten den SCH-Keeper anschoss.
„In der zweiten Halbzeit haben wir nach dem dritten Treffer des SCH ein bisschen aufgegeben“, klagte Scherer. „Auch wenn wir im letzten Drittel noch zwei, drei Chancen hatten – da hat uns allerdings das letzte Quäntchen Glück gefehlt.“
In welcherlei Hinsicht hatten seine Jungs die größten Defizite gegenüber dem Ex-Oberligisten? „Dass wir vielleicht nicht ganz den Mut hatten, den wir uns vorgenommen hatten.“ Und war es ein leidenschaftsloser und spielerisch mauer Auftritt der Winterbacher? „Ich würde nicht sagen, dass wir ohne Leidenschaft und schwach gespielt haben“, stellte Scherer klar. „Ich glaube einfach, dass wir nach dem 0:3 so ein bisschen dem Gegner hinterhergelaufen, nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen sind, nicht mehr so die Positionen gefunden haben. Bis dahin fand ich aber, dass wir ganz gut im Spiel waren und die Zweikämpfe entsprechend geführt haben. Man muss unter dem Strich sagen, dass wir in diesem Spiel auf den designierten Meister getroffen sind, der die Fehler, die wir gemacht haben, auch genutzt hat.“
SV Winterbach: Keßler; Leister, Blaum, Zimmermann, L. Becker (85. Kretzschmar), E. Becker (80. Höft), Pfenning, Kunz, Schneberger, Fett (64. Keim), Görlek (45. Secker).