Der SV Winterbach hatte in Hauenstein keine Chance, verlor 0:5. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Landesliga-Primus bestraft Winterbachs Fehler Aufsteiger geht bei Tabellenführer SC Hauenstein 0:5 baden Verlinkte Inhalte Landesliga West Hauenstein SV Winterbach

Hauenstein . Die Aufgabe war gewaltig. Und am Ende unlösbar für den SV Winterbach. Bei Primus SC Hauenstein bekam der Aufsteiger in der Fußball-Landesliga West vor 100 Zuschauern beim 0:5 (0:2) ordentlich auf den Deckel. Mit dem Doppelschlag durch Thorsten Riggers (9.) und Tim Keiser (10.) war bereits früh eine Vorentscheidung gefallen. Nach der Pause versetzten Leon Schehl (59.), Christof Seibel (68.) sowie Alexander Port (73.) dem SVW mit drei Treffern binnen 13 Minuten den endgültigen Knockout.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir sind enttäuscht und betrübt“, kommentierte Winterbachs Coach Torben Scherer. „Von den fünf Gegentreffern, die wir uns eingefangen haben, sind vier nach einer Standardsituation gefallen, einer nach einem Konter.“ In der ersten Halbzeit machten es die Winterbacher ziemlich gut. Außer den zwei Gelegenheiten, die die Hauensteiner zu den Treffern nutzten, ließen sie nichts zu. Luis Becker vergab nach einem richtig guten Umschaltmoment die Chance zum Anschlusstreffer, als er frei vor dem Kasten den SCH-Keeper anschoss.

„In der zweiten Halbzeit haben wir nach dem dritten Treffer des SCH ein bisschen aufgegeben“, klagte Scherer. „Auch wenn wir im letzten Drittel noch zwei, drei Chancen hatten – da hat uns allerdings das letzte Quäntchen Glück gefehlt.“ Heute, 15:00 Uhr SC Hauenstein Hauenstein SV Winterbach SV Winterbach 5 0 Abpfiff