Zwei Aufsteiger eröffnen die Landesliga-Saison zuhause. Wacker München (l.) trifft auf Haching II, Dornach (r.) empfängt den FC Schwabing. – Foto: Jenni Maul

Landesliga-Premiere in Dornach – Haching mit neuem Trainer gegen Wacker München Zwei Aufsteiger im Einsatz Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Haching II Grünwald 1860 Rosenh. Unterföhring + 14 weitere

Es geht wieder um Punkte! Am Donnerstagabend finden die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Landesliga Südost statt.

Dornach – Wochenlang haben sich diese vier Teams auf den Tag gefreut. Endlich geht es in der Landesliga Südost wieder um Punkte. Bereits am Donnerstagabend eröffnen der FC Wacker München und der SV Dornach im eigenen Stadion die Spielzeit 2025/26. Dabei gibt es an diesem Abend eine weitere Premiere. Landesliga-Debütant Dornach empfängt Schwabing

Der SV Dornach bestreitet erstmals in seiner Geschichte eine Partie in der Landesliga. Nach dem historischen Aufstieg im vergangenen Jahr bekommen es die Dornen am ersten Spieltag mit dem FC Schwabing zu tun, der in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen war und sich den Klassenerhalt denkbar knapp sichern konnte. Dennoch ist an der Sportanlage in Dornach eine enge Partie zu erwarten. Denn die Hausherren überzeugten in der Vorbereitung und schlugen zuletzt sogar Bayernligist Ismaning. So stehen am Ende der Vorbereitung vier Siege gegenüber nur einer Niederlage und einem Unentschieden. So ist die Elf von Sebastian Wastl vorbereitet auf die Mission Landesliga. Heute, 18:30 Uhr SV Dornach SV Dornach FC Schwabing 56 FC Schwabing 18:30 PUSH