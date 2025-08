– Foto: Hubert Lammers

Landesliga-Premiere für BW Lohne II - SFN Vechta zu Gast Revanche für Aus im SVH-Supercup?

Am Sonntag startet die Reserve von BW Lohne in die erste Landesliga-Saison der Geschichte, wobei man auf SFN Vechta trifft. Die Gäste retteten sich in der vergangenen Saison knapp vor dem Abstieg in die Bezirksliga. Bereits beim SVH-Supercup trafen die beiden Teams aufeinander. Dabei gewann Vechta mit 3:1.

So., 03.08.2025, 17:00 Uhr BW Lohne BW Lohne II SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta 17:00 PUSH

Das letzte Pflichtspielduell der beiden Teams fand in der Aufstiegssaison von Vechta (23/24) statt. Damals endete die Paarung 1:1. Das Hinspiel gewann Vechta mit 2:1. In der vergangenen Woche waren beide Teams schon im Bezirkspokal gefordert und beide Kontrahenten lieferten sich packende Fights mit ihren Gegner, die je in der Bezirksliga auflaufen. Während Lohne II im Elfmeterschießen gegen den VfL Oythe verlor, setzte sich Vechta mit 1:0 gegen Damme durch.