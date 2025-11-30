Nicht zu greifen: Pfeddersheim-Kapitän Fabio Schmidt (rechts) muss Wormatias Lukas Sundin im Zweikampf ziehen lassen. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Landesliga: Platzverweise, viele Tore, ein Luckypunch TuS Neuhausen verliert hitziges Duell gegen Schifferstadt +++ Späte TSG-Pleite in Speyer Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Neuhausen Pfeddersheim FSV Schiffer FC Speyer

Worms/Speyer. Neuhausen steht nach dem letzten Spiel des Jahres wieder auf dem letzten Tabellenplatz der Landesliga. Gegen den bis dahin punktgleichen FSV Schifferstadt kassierte der Aufsteiger eine 3:4-Heimniederlage. Vier Gegentreffer musste auch die TSG Pfeddersheim schlucken. Nach dem 1:4 in Speyer kann auch für die Mannschaft von Marcell Öhler das Ziel im neuen Jahr nur der Klassenerhalt sein.

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr TuS Neuhausen Neuhausen FSV 1913/23 Schifferstadt FSV Schiffer 3 4 Abpfiff

Sechs Gelbe Karten, einmal Gelb-Rot, zweimal Rot. Dazu drei Zeitstrafen und Platzverweise für das TuS-Trainergespann Franz Graber und Marco Stark. So die Bilanz des Schiedsrichters, der sich – so Graber – in Neuhausen durch eine Kartenflut habe profilieren wollen. Durch die „einseitige Beurteilung strittiger Szenen“, so der TuS-Übungsleiter – wobei auch Schifferstadt schlussendlich zwei Rote Karten für sich verbuchen musste – sei enorm viel Unruhe und Hektik in die Partie gekommen. Zu den Toren: Mikheili Kopaliani (45.) hatte den TuS per Handelfmeter in Führung gebracht, später (72.) den 2:3-Anschlusstreffer erzielt. Dazwischen stellten David Furch (62.), Lucas Sven Hoffmann (66.) und TuSler Benjamin Himmel (72.) per Eigentor das Ergebnis auf 1:3. Nach Kevin Bernhardts Ausgleich in der 76. Minute schien das „gerechte Remis“, so Graber, in Reichweite. Ehe in der Nachspielzeit FSV-Spieler Lucas Fiederer nach einer Flanke am höchsten sprang. Graber: „14 Punkte sind etwas weniger, als wir uns bis hierhin ausgerechnet hatten. Wir müssen nach der Winterpause Gas geben.“ Gestern, 14:00 Uhr FC Speyer 09 FC Speyer TSG Pfeddersheim Pfeddersheim 4 1 Abpfiff