Landesliga: Perfekter Start für Hackenheim

Hinterweidenthal/Hackenheim . Es war schon allein wegen der Emotionen kein einfaches Spiel. Aber es war der perfekte Start für den TuS Hackenheim. Beim SV Hinterweidenthal holte sich die Truppe von Tim Hulsey den verdienten Dreier ab. Mit einem 2:1-Erfolg im Gepäck zum Auftakt der Saison in der Landesliga West konnte am späten Sonntagnachmittag die Heimfahrt aus dem Pfälzer Wald angetreten werden.

Der 37-jährige Spielertrainer war rundum zufrieden. „Wir hatten eine gute Struktur im Spiel mit dem Ball, und auch gegen den Ball haben es die Jungs alle sehr ordentlich gemacht“, bilanzierte er. Folgerichtig fiel denn auch die Führung. Niklas Wollmann trieb den Ball durchs Mittelfeld, legte links hinaus zu Jasper Brede, dessen punktgenaue Flanke köpfte Pierre Merkel am langen Pfosten wuchtig ins Netz (23.). Per Foulelfmeter kamen die Hausherren zurück. Felix Burkhard verwandelte souverän (38.). „Den kann man geben“, so Tim Hulsey zu der eigentlich schon geklärten Situation, als der Ball aus dem Strafraum trudelte und es noch innerhalb der Box zu einem aus TuS-Sicht so nicht nötigen Zweikampf kam.