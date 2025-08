Landesliga: Pendler sorgt für Gimbsheimer Punktgewinn

Gimbsheim. Beim 3:3 im Landesliga-Duell am vergangenen Freitag zwischen der Spvgg. Ingelheim und dem SV Gimbsheim war es Gimbsheims Lucas Ring, der durch seinen Treffer in der Nachspielzeit den für die Moral der Schwarz-Weißen so wichtigen Punkt sicherte. Der Namen des Torschützen dürfte einige überrascht haben. Zum einen, da Ring in der Regel eher defensive Aufgaben wahrnimmt, zum anderen, da er den SV doch eigentlich vor acht Jahren – damals spielte Gimbsheim noch unter Trainer Charlie Trumm in der Bezirksliga – in Richtung ASC Neuenheim verlassen hatte.

Dort, in Heidelberg, bekam Ring einen Studienplatz, spielte beim ASC erst in der Landesliga, dann in der Verbandsliga Baden. Inzwischen hat es den heute 29-jährigen beruflich zum VfB Stuttgart verschlagen, wo er im administrativen Bereich die Geschicke der U8- bis U15-Mannschaften koordiniert. Selbst als Spieler auf dem Platz stand er nach einer schweren Sprunggelenksverletzung vor zwei Jahren zuletzt kaum noch. „Nach der Verletzung wollte ich kürzertreten und habe in Neuenheim aufgehört. Drei bis viermal pro Woche Fußball ging auch beruflich nicht mehr. Aber wenn ich meine aktive Karriere beenden will, dann natürlich in Gimbsheim“, so Ring.

Schon Anfang der letzten Saison hatte er sich deshalb mit SV-Co-Trainer Haciömer Yildiz in Kontakt gesetzt und seine Hilfe angeboten. Die konnte und kann aber nur sporadisch sein, ist Ring doch weiterhin in Heidelberg wohnhaft und in Stuttgart beruflich eingebunden. So war es auch am letzten Freitag nicht einfach für ihn, pünktlich zum Anpfiff in Ingelheim zu sein. „Ich bin nach der Arbeit direkt in den ICE gestiegen, musste zweimal umsteigen und mich dann von Mitspielern in Guntersblum mit dem Auto abholen lassen.“ Von dort ging es nach Ingelheim und erstmal auf die Bank, was – trotz der Erfahrung einiger Oberliga-Einsätze mit dem SV Gonsenheim und eben in der Verbandsliga – mit dem Trainerteam auch so abgesprochen sei. Immerhin kann Ring nur ab und zu das Training des SV besuchen.