Landesliga-Paukenschlag: Rückkehrer übernimmt zur Rückrunde

– Foto: Joachim Koschler

Der TV Oeffingen vollzieht zur zweiten Saisonhälfte in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, einen markanten Schnitt an der Seitenlinie. Rico Scheurich ist nicht mehr Trainer, Haris Krak übernimmt erneut. Unterstützt wird der Rückkehrer von Maldin Ymeraj als spielendem Co-Trainer.

Beim TV Oeffingen endet mitten in der Saison eine Doppelrolle: Rico Scheurich, seit 2024 vom damaligen Ligakonkurrenten TV Pflugfelden gekommen, ist nicht mehr Trainer. Scheurich steht aus persönlichen Grunden seit der Winterpause nicht mehr im Trainerteam. Der Verein setzt stattdessen auf eine Lösung, die in Oeffingen über Jahre verlässlich funktionierte: Haris Krak ist zurück und übernimmt zur zweiten Saisonhälfte wieder die Verantwortung an der Seitenlinie. Als spielender Co-Trainer steht ihm Maldin Ymeraj zur Seite.

Die Personalie Krak ist in Oeffingen mehr als ein Name. Der 46-Jährige prägte den TVOe bereits von 2015 bis 2023, führte den Klub über Jahre hinweg in der Landesliga und stand für eine sportliche Konstanz, die in dieser Spielklasse selten selbstverständlich ist. Zur Saison 2024/25 hatte er den Schritt zum Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen gemacht und blieb dort anderthalb Jahre. Nun kehrt er in vertrautes Umfeld zurück – in einer Phase, in der der TV Oeffingen sportlich nicht in Unruhe, aber in einem engen Feld steht, das jede Schwankung sofort bestraft.