Landesliga-Paukenschlag: Rückkehrer übernimmt zur Rückrunde

Der TV Oeffingen vollzieht zur zweiten Saisonhälfte in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, einen markanten Schnitt an der Seitenlinie. Rico Scheurich ist nicht mehr Trainer, Haris Krak übernimmt erneut. Unterstützt wird der Rückkehrer von Maldin Ymeraj als spielendem Co-Trainer.
Beim TV Oeffingen endet mitten in der Saison eine Doppelrolle: Rico Scheurich, seit 2024 vom damaligen Ligakonkurrenten TV Pflugfelden gekommen, ist nicht mehr Trainer. Scheurich steht aus persönlichen Grunden seit der Winterpause nicht mehr im Trainerteam. Der Verein setzt stattdessen auf eine Lösung, die in Oeffingen über Jahre verlässlich funktionierte: Haris Krak ist zurück und übernimmt zur zweiten Saisonhälfte wieder die Verantwortung an der Seitenlinie. Als spielender Co-Trainer steht ihm Maldin Ymeraj zur Seite.
Die Personalie Krak ist in Oeffingen mehr als ein Name. Der 46-Jährige prägte den TVOe bereits von 2015 bis 2023, führte den Klub über Jahre hinweg in der Landesliga und stand für eine sportliche Konstanz, die in dieser Spielklasse selten selbstverständlich ist. Zur Saison 2024/25 hatte er den Schritt zum Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen gemacht und blieb dort anderthalb Jahre. Nun kehrt er in vertrautes Umfeld zurück – in einer Phase, in der der TV Oeffingen sportlich nicht in Unruhe, aber in einem engen Feld steht, das jede Schwankung sofort bestraft.
Denn die Tabelle zeigt: Oeffingen überwintert auf Rang fünf. Nach 16 Spielen stehen acht Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen bei 40:29 Toren zu Buche – 26 Punkte, gleichauf mit der SG Schorndorf auf Platz sechs. Nach oben ist die Spitze bereits etwas enteilt: SKV Rutesheim führt mit 37 Punkten, der FV Löchgau folgt mit 35. Gleichzeitig ist das Mittelfeld dicht, und hinter Oeffingen lauern mehrere Teams im Bereich von 22 bis 23 Punkten. Es ist jene Zone, in der ein guter März plötzlich nach oben zieht – und ein schlechter nach hinten.
Die Rückrunde beginnt für Krak nicht mit einem Heimspiel und Applaus, sondern auswärts. Am 17. Spieltag tritt der TV Oeffingen am Samstag, 07.03.26, um 14.30 Uhr bei der Sport-Union Neckarsulm an. Neckarsulm steht mit 22 Punkten auf Rang neun – ein Gegner, der tabellarisch erreichbar ist, aber als Prüfstein taugt: Hier wird sich zeigen, wie schnell die Mannschaft den Trainerwechsel verarbeitet und wie zügig Kraks Handschrift wieder greift. Klar ist: Mit dem Neustart auf der Bank verbindet der TVOe die Hoffnung auf frische Impulse – ohne den Blick für die Realität dieser Landesliga zu verlieren.