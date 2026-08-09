Landesliga paradox: Nur Underdog Marienborn II punktet

Kämpfen bis zu Krämpfen - nur so geht es für die TuS Marienborn II. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Darauf hätte man Geld setzen sollen. Nach dem zweiten Spieltag der Landesliga ist die einzige Mannschaft aus dem Fußball-Kreis Mainz-Bingen, die schon gepunktet hat und sogar unbesiegt ist, die TuS Marienborn II – der von vielen für chancenlos gehaltene Aufsteiger. Ganz hinten stehen, mit reichlich Gegentoren, Bodenheim, Bretzenheim und Barbaros.

SKC Barbaros Mainz – FC Speyer 0:5 (0:5). „Speyer war in allen Belangen besser“, sagt Trainer Matthias Strasburger, „das kann auch noch ganz anders ausgehen. Wir sind momentan nicht in der Lage, solche Mannschaften ernsthaft in Gefahr zu bringen.“ Eine Viertelstunde hielt der Aufsteiger die Räume eng, dann führte ein Dribbling vor dem eigenen Tor zum 0:1 (Marco Grimm/16.), dem prompt recht mühelos das 0:2 folgte (Moritz Reuther/22.).

„Nach dem unnötigen 0:1 gingen die Köpfe runter. Wir kamen nicht mehr hinterher, hatten keine Entlastung. Dann gibt sich die Mannschaft wieder fast schon ein bisschen auf“, fühlte sich Strasburger an den 0:6-Auftakt bei Wormatia Worms II erinnert. „Speyer war dann wie ein Tsunami.“ Grimm (39.), Simeon Bauer (42.) und Halim Domi (45.) legten für die hoch gehandelten Kurpfälzer nach.

„Die zweite Halbzeit war besser, auch weil der Gegner einen Gang raus nimmt“, sagt Strasburger, der eigentlich eine gute Trainingswoche gesehen hatte. Die Personalsituation lichtet sich so langsam. „Wir brauchen nicht verrückt zu werden, müssen das einordnen und die Nerven behalten.“



FG Mutterstadt – VfB Bodenheim 4:0 (2:0). „Wir waren chancenlos, weil wir einfach zu viele Ausfälle haben“, sagt Trainer Marco Streker, der zwei quasi direkt aus dem Urlaub Zurückgekehrte in die Startelf und zwei weitere auf die dünn besetzte Bank setzte. „So hast du in der Landesliga, auch wenn alle bemüht wären, keine Chance.“

Nach beiderseits abwartendem Start brachte ein langer Ball über die Kette, von Tom Schlegel stark versenkt, das 0:1 (29.). Beim 0:2 war der Ärger groß. „Der Schiri schickt einen Spieler, obwohl er nicht behandelt wurde, für eine Minute raus, ein anderer von uns liegt noch am Boden“, schildert Streker. Besart Hyseni nutzte die Verwirrung (45.). Bennet Schürer per Eigentor nach einer Ecke (58.) und Fabio Reithermann mit dem Schlusspfiff (90.+1) erhöhten.

Der fehlende Konkurrenzkampf im Training ist ein Problem, auch wenn fünf Mann für das Freitagabendspiel gegen Strekers Ex-Club TSG Pfeddersheim zurück erwartet werden. „Die Führungsspieler führen aktuell nicht, die Fitness ist zu unterschiedlich. Wir können im Training kaum inhaltlich arbeiten und sind aktuell zu bequem und faul, haben aber auch eine super junge Mannschaft gerade“, sagt Streker, dem die halbe Wunsch-Elf fehlt. Auch der spielende Cotrainer Patrick Huth weilt im Urlaub.

TuS Marienborn II – SV Gimbsheim 1:1 (1:1). Sauber von hinten heraus aufgebaut war das Marienborner Führungstor von Vincent Feyerabend (19.), das Reda Chkifa per Elfmeter ausglich (35.). Damit bleibt die TuS ohne Gegentor aus dem Spiel. „Unser Credo heißt: Die Null steht und jeder Punkt ist ein Gewinn“, sagt Trainer Philip Spieckermann, der eine gute Gimbsheimer Mannschaft sah, die jedoch irgendwann auch auf weite Bälle zurückgriff, so eng stand der Marienborner Block.

Meikel Melament, Marvin Heinrich, Kemal Sayur und Leonardo Rastiello aus dem spielfreien Verbandsliga-Team hatten sich angeboten. „Und sie haben sich nahtlos eingefügt“, sagt Spieckermann, der Gimbsheim in der zweiten Halbzeit näher an der Führung sah, doch hinten raus war auch ein Heimsieg drin.

Fortuna Billigheim-Ingenheim – TSG Bretzenheim 4:1 (2:1). Bis zur ersten Ecke der Platzherren brannte wenig an, dann holte Oberliga-Veteran Thorsten Ullemeyer einen selbst verwandelten Elfer heraus (15.). Johannes Gehrling antwortete mit einem Pfostenschuss, eine vermeintliche Notbremse an Lukas Helbach gab nur Gelb. Helbach glich nach Moritz Sonnenscheins Querpass aus (44.).

Dann schadeten die 46er sich selbst. Zwei Abspiele in des Gegners Füße, zweimal danach nicht gut verteidigt, und schon stand es 1:3 (Max Nauerth/58., Sebastian Bollinger/72.). Bastian Rosinus sah wegen Handspiels außerhalb des Strafraums Rot (88.), wobei das Bretzenheimer Videostudium Zweifel weckte. Der fällige Freistoß brachte den Endstand (Sandro Wetzka/90.). „Wir haben von der 20. bis 60. Minute ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagt Trainer Timo Schmidt, „die 50:50-Entscheidungen liefen alle gegen uns.“