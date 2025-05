Landesliga: Ottersberg feiert Neumann-Viererpack, Treubund die Rettung

In der Landesliga Lüneburg fanden am Mittwoch drei Nachholspiele statt. Sie hatten allesamt Einfluss auf den Abstiegskampf, aus dem sich de TSV Ottersberg und MTV Treubund Lüneburg endgültig verabschiedet haben. Brenzlig ist die Lage dagegen weiter für den TSV Etelsen.

Bezirkspokal-Finalist Rotenburg ging zwar fünf Minuten vor der Pause durch Linus Baselt in Führung, konnte allerdings nicht an die ansprechenden Auftritte aus den Vorwochen anknüpfen. Daher wendete sich die Begegnung im zweiten Abschnitt. Den Unterschied zugunsten der Gäste stellte Jona Prigge, den es in der kommenden Spielzeit zum Oberliga-Aufsteiger LSK zieht, per Doppelpack her (55./70.). Durch den erst fünften Auswärtssieg sammelte Treubund Lüneburg die Zähler 39 bis 41 ein und kann damit endgültig für eine weitere Landesliga-Spielzeit planen.