Landesliga Ost und West: Der Spielplan steht fest und ist online

Der Spielplan der Landesliga Ost und West für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
Sa., 29.08.26 13:30 Uhr SV Waren 09 - Kickers JuS 2003
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Wolgast - SV Blau-Weiß 50 Baabe
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SpVgg Torgelow Ueckermünde - SV Pastow II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz II - SV Barth 1950
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV 1860 Stralsund - Grimmener SV
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV 1814 Friedland - 1. FC Neubrandenburg 04 II
Sa., 29.08.26 14:30 Uhr FSV Malchin - VFC Anklam
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 11:00 Uhr SV Pastow II - FSV Malchin
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Kickers JuS 2003 - TSG Neustrelitz II
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Barth 1950 - SpVgg Torgelow Ueckermünde
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr VFC Anklam - TSV 1814 Friedland
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 II - FC Rot-Weiß Wolgast
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß 50 Baabe - TSV 1860 Stralsund
Sa., 12.09.26 18:00 Uhr Grimmener SV - SV Waren 09
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1. Spieltag
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - SG 03 Ludwigslust/Grabow
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Parchim - Sievershäger SV
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - SG Einheit Crivitz
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Seenland Warin - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - FC Anker Wismar II
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSG Gadebusch - SV Plate
So., 30.08.26 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - FSV Bentwisch II
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - FSV Kritzmow 1973
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - TSG Gadebusch
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Plate - SC Parchim
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Sievershäger SV - SG Aufbau Boizenburg
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - Güstrower SC 09
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - FC Seenland Warin
So., 13.09.26 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - FC Seenland Warin
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SC Parchim - SG Einheit Crivitz
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - Sievershäger SV
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - SV Plate
So., 20.09.26 14:00 Uhr TSG Gadebusch - FSV Bentwisch II
So., 20.09.26 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - SG 03 Ludwigslust/Grabow
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - TSG Gadebusch
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - SG Aufbau Boizenburg
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SV Plate - FC Anker Wismar II
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr Sievershäger SV - Güstrower SC 09
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr FC Seenland Warin - FSV Kritzmow 1973
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
So., 27.09.26 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - SC Parchim
5. Spieltag
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - FSV Kritzmow 1973
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SC Parchim - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - FC Seenland Warin
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Sievershäger SV - SV Plate
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - SG Einheit Crivitz
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - FSV Bentwisch II
So., 11.10.26 14:00 Uhr TSG Gadebusch - SG 03 Ludwigslust/Grabow
6. Spieltag
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - SG Aufbau Boizenburg
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - Sievershäger SV
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Plate - Güstrower SC 09
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr FC Seenland Warin - TSG Gadebusch
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - SC Parchim
So., 18.10.26 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - FC Anker Wismar II
So., 18.10.26 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
7. Spieltag
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SC Parchim - FC Seenland Warin
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SV Plate - SG Einheit Crivitz
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Sievershäger SV - FSV Bentwisch II
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - SG 03 Ludwigslust/Grabow
So., 25.10.26 13:00 Uhr TSG Gadebusch - FSV Kritzmow 1973
8. Spieltag
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - Sievershäger SV
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr SG Einheit Crivitz - Güstrower SC 09
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - TSG Gadebusch
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr FC Seenland Warin - SG Aufbau Boizenburg
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - FC Anker Wismar II
So., 01.11.26 13:00 Uhr FSV Bentwisch II - SV Plate
So., 01.11.26 13:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - SC Parchim
9. Spieltag
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr Güstrower SC 09 - TSG Gadebusch
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr SC Parchim - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr SG Einheit Crivitz - FSV Bentwisch II
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr SV Plate - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr Sievershäger SV - SG 03 Ludwigslust/Grabow
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr FC Anker Wismar II - FC Seenland Warin
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - FSV Kritzmow 1973
10. Spieltag
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - SG Einheit Crivitz
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr TSG Gadebusch - SC Parchim
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - SG Aufbau Boizenburg
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - FC Anker Wismar II
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr FC Seenland Warin - Sievershäger SV
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - SV Plate
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr FSV Bentwisch II - Güstrower SC 09
11. Spieltag
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr Güstrower SC 09 - SC Parchim
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr SG Einheit Crivitz - SG 03 Ludwigslust/Grabow
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr SV Plate - FC Seenland Warin
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr Sievershäger SV - FSV Kritzmow 1973
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr FC Anker Wismar II - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - TSG Gadebusch
So., 29.11.26 13:00 Uhr FSV Bentwisch II - FC Mecklenburg Schwerin II
12. Spieltag
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr Güstrower SC 09 - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr SC Parchim - SG Aufbau Boizenburg
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - Sievershäger SV
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr FC Seenland Warin - SG Einheit Crivitz
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - FSV Bentwisch II
So., 06.12.26 13:00 Uhr TSG Gadebusch - FC Anker Wismar II
So., 06.12.26 13:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - SV Plate
13. Spieltag
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - SG 03 Ludwigslust/Grabow
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr SG Einheit Crivitz - FSV Kritzmow 1973
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr SV Plate - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr Sievershäger SV - TSG Gadebusch
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr FC Anker Wismar II - SC Parchim
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - Güstrower SC 09
So., 13.12.26 13:00 Uhr FSV Bentwisch II - FC Seenland Warin
14. Spieltag
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - Güstrower SC 09
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr Sievershäger SV - SC Parchim
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SV Plate - TSG Gadebusch
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - FC Seenland Warin
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - SG Aufbau Boizenburg
So., 21.03.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - FSV Kritzmow 1973
15. Spieltag
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - FSV Bentwisch II
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SC Parchim - SV Plate
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - Sievershäger SV
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - FC Anker Wismar II
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FC Seenland Warin - SG 03 Ludwigslust/Grabow
So., 04.04.27 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - FC Mecklenburg Schwerin II
So., 04.04.27 14:00 Uhr TSG Gadebusch - SG Einheit Crivitz
16. Spieltag
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr FC Seenland Warin - Güstrower SC 09
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - SC Parchim
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - FSV Kritzmow 1973
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr Sievershäger SV - FC Anker Wismar II
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SV Plate - SG Aufbau Boizenburg
So., 11.04.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - TSG Gadebusch
17. Spieltag
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SC Parchim - FSV Bentwisch II
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - SG Einheit Crivitz
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - SV Plate
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - Sievershäger SV
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - SG 03 Ludwigslust/Grabow
So., 18.04.27 14:00 Uhr TSG Gadebusch - FC Mecklenburg Schwerin II
So., 18.04.27 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - FC Seenland Warin
18. Spieltag
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - SC Parchim
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - TSG Gadebusch
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr FC Seenland Warin - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SV Plate - Sievershäger SV
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - FC Anker Wismar II
So., 25.04.27 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - Güstrower SC 09
So., 25.04.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - SG Aufbau Boizenburg
19. Spieltag
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - FSV Bentwisch II
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Sievershäger SV - SG Einheit Crivitz
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - SV Plate
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - FSV Kritzmow 1973
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr SC Parchim - SG 03 Ludwigslust/Grabow
So., 02.05.27 14:00 Uhr TSG Gadebusch - FC Seenland Warin
20. Spieltag
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - Güstrower SC 09
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr FC Seenland Warin - SC Parchim
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - SV Plate
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - FC Anker Wismar II
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - SG Aufbau Boizenburg
So., 09.05.27 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - TSG Gadebusch
So., 09.05.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - Sievershäger SV
21. Spieltag
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr Sievershäger SV - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr SV Plate - FSV Bentwisch II
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - SG Einheit Crivitz
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr SC Parchim - FSV Kritzmow 1973
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - FC Seenland Warin
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - SG 03 Ludwigslust/Grabow
So., 16.05.27 14:00 Uhr TSG Gadebusch - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
22. Spieltag
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - SC Parchim
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - SV Plate
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - Sievershäger SV
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FC Seenland Warin - FC Anker Wismar II
So., 23.05.27 14:00 Uhr TSG Gadebusch - Güstrower SC 09
So., 23.05.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - SG Einheit Crivitz
So., 23.05.27 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - SG Aufbau Boizenburg
23. Spieltag
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - FC Mecklenburg Schwerin II
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - FSV Bentwisch II
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SC Parchim - TSG Gadebusch
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - FSV Kritzmow 1973
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr Sievershäger SV - FC Seenland Warin
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SV Plate - SG 03 Ludwigslust/Grabow
24. Spieltag
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr SC Parchim - Güstrower SC 09
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - FSV Bentwisch II
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - SG Einheit Crivitz
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr FC Seenland Warin - SV Plate
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - FC Anker Wismar II
So., 06.06.27 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - Sievershäger SV
So., 06.06.27 14:00 Uhr TSG Gadebusch - SG Aufbau Boizenburg
25. Spieltag
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin II - Güstrower SC 09
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - SC Parchim
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar II - TSG Gadebusch
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr Sievershäger SV - SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Plate - FSV Kritzmow 1973
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz - FC Seenland Warin
So., 13.06.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch II - SG 03 Ludwigslust/Grabow
26. Spieltag
So., 20.06.27 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - FC Mecklenburg Schwerin II
So., 20.06.27 14:00 Uhr FC Seenland Warin - FSV Bentwisch II
So., 20.06.27 14:00 Uhr FSV Kritzmow 1973 - SG Einheit Crivitz
So., 20.06.27 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - SV Plate
So., 20.06.27 14:00 Uhr TSG Gadebusch - Sievershäger SV
So., 20.06.27 14:00 Uhr SC Parchim - FC Anker Wismar II
So., 20.06.27 14:00 Uhr Güstrower SC 09 - SG Aufbau Boizenburg