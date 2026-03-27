Landesliga Ost im Blickpunkt Dreikampf oben und Zweikampf unten von Georg Müller · Heute, 15:46 Uhr · 0 Leser

Yannick Bach ist mit seinem SV Reiskirchen auf dem Weg in die Verbandsliga – Foto: Jaron Hollax

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Die Situation im Osten ist wesentlich übersichtlicher. Weil hier mit dem FV Biesingen nur ein Absteiger aus der Verbandsliga sicher ist und der SV Furpach ein Fünf-Punkte-Polster gegen die SG Saubach besitzt, rechnen wir sie Situation einfach mit einem Absteiger durch. In den beiden neu geschaffenen Bezirksligen stehen alte Bekannte ganz oben. Im Bliesgau führt ironischerweise die SG Bliesgau relativ souverän mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle an. Der Relegationsplatz Zwei ist aber sehr umkämpft. Derzeit ist der TuS Rentrisch Zweiter, hat aber die DJK St. Ingbert und den FC Bierbach im Kreuz.

In der Neunkircher Klasse hat der TuS Wiebeskirchen die Nase vorn. Vier Siege in vier Spielen im Jahr 2026 sind ein bemerkenswerter Start ins neue Jahr. Da kann der Verfolger von der SG Bexbach aber mithalten. Drei Siege und 11:0 Tore stehen bei der Truppe von Jens Albrecht auf dem Zettel. Und am Sonntag hat die SG zu Hause gegen den großen Konkurrenten die Möglichkeit, mit einem Spiel weniger den Rückstand auf zwei Zähler zu reduzieren. Insgesamt sind wir also bei vier neuen Teams in der Landesliga Os. Es sind zwei oder drei zu viel, je nachdem, wie der Vizemeister abschneidet. Aber wer steigt direkt auf und wer muss in die Relegation? Knapp die Nase vorn hat der SV Reiskirchen (46 Pkte.), der im Jahr 2026 bisher alles gewonnen hat. Zweiter ist die SVGG Hangard mit zwei Punkten weniger. Mitte April muss man zum Duell nach Reiskirchen fahren und hat dort die Chance, den Tabellenführer zu stürzen. Der Dritte im Bunde ist der SC Blieskastel-Lautzkirchen mit einem weiteren Punkt weniger und ebenfalls vier Siegen in 2026.