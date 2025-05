Landesliga Ost: Hassia vor der letzten Ausfahrt

Ingelheim/Bingen. Die Hoffnungen sind längst nur noch theoretischer Natur. Nur ein Sieg im Kellerduell am Sonntag (15 Uhr) bei der TSG Jockgrim hilft den Landesliga-Fußballern von Hassia Bingen noch weiter. Sonst ist für den langjährigen Oberligisten der Absturz in die Bezirksliga perfekt. Die Spvgg. Ingelheim indes versucht, nach einer durchwachsenen Runde mit einem guten Ergebnis am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellensiebten TSV Billigheim-Ingenheim Platz zehn zu behaupten.