Landesliga Ost: Gimbsheim patzt im Aufstiegsrennen

Gimbsheim//Worms. Zum Ende der Hinrunde ist die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms endgültig in der Erfolgsspur zurück. Nach dem 5:2 gegen Phönix Schifferstadt hat die Weisenborn-Elf 27 Zähler auf dem Konto und findet sich damit punktgleich wie der SV Gimbsheim, der vor eigenem Anhang über ein 2:2 gegen den FSV Schifferstadt nicht hinauskam, in der Spitzengruppe wieder. Auch der TSG Pfeddersheim gelang in Knittelsheim ein 5:2, wodurch die Öhler-Elf erstmals seit dem 3. Spieltag die Abstiegsregion verlassen hat. Neuhausen ziert dagegen weiter das Schlusslicht. Gegen Offenbach gab es eine 0:5-Heimpleite.

„Nach einer halben Stunde kann es eigentlich schon 5:0 oder 6:0 für uns stehen“, fand TSG-Spielertrainer Marcell Öhler. Immerhin hatte Fabrizio Moncada (10.) getroffen, eine Minute später setzte Dominick Schwarz (11.) seinen Torlauf fort. Tayfun Kar (45.) hielt den TuS zunächst im Spiel. Die TSG blieb aber auch nach der Pause das stärkere Team: Schwarz (57), Lazar Ilic (76.) und Fabio Schmidt (87. Foulelfmeter) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Das Eigentor von Fabian Herchenhan (90.) zum 2:5-Endstand blieb eine Randnotiz.

Spielerisch sah TuS-Trainer Franz Graber sein Team in der ersten Halbzeit ebenbürtig agieren. Mit einem Unterschied: „Unsere Fehler wurden konsequent bestraft.“ Nutznießer waren Jan Löffelmann (7.), Sascha Banspach (41.) und Ermal Kuqi (42.), die sich in die Torschützenliste eintragen durften. Eine Reaktion der Wormser blieb nach der Pause aus, Jan Löffelmann (54.) und Sascha Banspach (73.) legten weitere Tore für die nun deutlich stärkeren Gäste nach.

Gimbsheim bleibt daheim ungeschlagen, hatte sich gegen den FSV aber mehr ausgerechnet. „Es wäre auch mehr dabei herausgesprungen, wenn wir die Partie bis zum Ende konzentriert und diszipliniert bestritten hätten“, war SV-Trainer Steven Jones nach der Partie nicht gut auf einige seiner Spieler zu sprechen. In der ersten halben Stunde lief noch alles nach Plan. Nach einem Handspiel hatte Adriano Fragomeli (19.) vom Punkt die Führung erzielt, im weiteren Spielverlauf dann aber eine klare Chance zum 2:0 liegen gelassen. Kurz darauf kassierte Piero Fragomeli eine Zeitstrafe wegen Meckerns – und die Partie bekam zunehmend ein anderes Gesicht. Noch immer in Unterzahl erzielte Georg Ester (52.) den Ausgleich. Drei Minuten später brachte Diyar Yildiz (55.), die Schifferstädter, die Lunte gerochen hatten, in Führung. Doch der SV berappelte sich. Erst vergab Piero Fragomeli (63.) eine „Hundertprotzentige“, dann war es Daniel Gawlik (67.), der den Ball nach einer Ecke zum Ausgleich einköpfte. Gimbsheim bekam wieder Oberwasser – und schwächte sich erneut selbst. Der eingewechselte Yasin Yildiz sah wegen Meckerns „Gelb-Rot“.

Für den besseren Start in die Partie belohnte sich der VfR mit dem Führungstreffer durch Omar Sayed (19.). Zwei Minuten später vertändelte Torwart John Dos Santos den Ball und begann dann ein folgenschweres Foul – Rot und Elfmeter! Luca Krämer verwandelte gegen den eingewechselten Marius Mrachacz (21.) und brachte seine Farben wenig später (38.) sogar in Führung. Trozt Unterzahl startete Worms nach der Pause eine fulminante Aufholjagd: Omar Sayed (54. 78.), Justin Tamon (63.) und Emir Kolbüken (87.) drehten die Partie komplett – 5:2.





