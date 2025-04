Landesliga Ost: Ein Punkt für die Hassia

„Es war ein Spiel mit vielen Zweikämpfen auf einem Rasenplatz, der nicht einfach bespielbar war“, kommentierte Hassia-Coach Patrick Joerg. Viele lange Bälle und Luftzweikämpfe prägten das Geschehen vor 222 Fans. „Die erste Halbzeit geht chancentechnisch klar an uns“, sagte Joerg. Unter anderem vergab Kai Wilske eine Großchance, als er nach Standard den Ball platziert köpfte, aber am reaktionsschnellen TuS-Keeper Daniel Heiter scheiterte. Kurz vor Pause spielten sich die Binger über links frei. Nico Merz passte flach zurück, wo Yannis Berg die Kugel aus acht Metern zur Führung ins Eck bugsierte (45.).

Die Halbzeitführung des Ex-Oberligisten ging in Ordnung. „Zur zweiten Halbzeit sind wir eigentlich auch ganz ordentlich rausgekommen“, machte Joerg deutlich. Seine Jungs ließen wenig zu. Dazu hatten sie die eine oder andere brauchbare Umschaltsituation. In der 55. Minute vergab Berg die Riesenchance zum 2:0, nachdem er über die rechte Seite steil geschickt worden war, in den 16er eindrang und aus halbrechter Position abzog. Heiter parierte aber erneut super – und Israel Mukamba setzte den Nachschuss per Vollspann über das Gehäuse.

„Das wäre eine gewisse Vorentscheidung gewesen“, urteilte Joerg. „Leider konnten wir danach nicht mehr sauber durchverteidigen.“ Wenig später pennten die Rot-Schwarzen nach einem langen Schlag im Zentrum. Cedric Wunsch traf ins kurze Eck zum Ausgleich (63.). Plötzlich drehte der fidele Fanklub der Knittelsheimer den Regler voll auf. Von den Schlachtgesängen ließ sich die Hassia beeindrucken. Diverse lange Hereingaben sausten in den 16er der Gäste. Im Finish war es ein offenes Spiel. „Am Ende ein verdientes Remis“, lobte der 45-jährige Coach die Wehrhaftigkeit seiner Jungs. „Wir hatten Knittelsheim insgesamt gut unter Kontrolle – und haben einen Männerfußball gespielt.“

Hassia Bingen: Setz; Hadamitzky, Mayer Marte, Wilske, Jalkama, Berg (78. Davis), Skriabin (66. Yurdakul), Halili (66. Noory), Langer, Mukamba (71. Mussa), Merz.