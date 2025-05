Landesliga Ost: Am Hessenhaus lebt die Hoffnung

Bingen/Ingelheim. Trotz einer schwachen Bilanz von nur drei Siegen, trotz 20 Niederlagen in 27 Partien dürfen die Fußballer von Hassia Bingen noch immer auf den Klassenverbleib in der Landesliga Ost hoffen. Denn es gibt mit dem LSC und Fortuna Mombach zwei Teams, die genauso schlecht sind. Und mit Wormatia Worms II empfängt die Elf vom Hessenhaus am Samstag (15 Uhr) ein Team, für das es um nichts mehr geht. Bereits am Freitag (19.30 Uhr) bekommt es die gerettete SpVgg. Ingelheim mit dem VfR Grünstadt zu tun.