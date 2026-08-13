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Landesliga: Offene Worte und unerfüllte Wünsche vor dem Auftakt
Wie ist die Lage bei den Landesligisten aus dem Bezirk Hochrhein vor dem Start?
Die Fußball-Landesliga steht vor dem Saisonstart. Der Bezirk Hochrhein stellt mit acht Teams die Hälfte der Staffel. Welche Ziele setzen sich die Vereine? Eine Übersicht.
FV Lörrach-Brombach Nach einem Jahr Pause ist Fabio Muto zurück auf der Trainerbank. Während der 36-Jährige über seine ersten Wochen als Nachfolger von Thorsten Szesniak beim FV Lörrach-Brombach spricht, zeigt sich, dass er in einer mittelfristigen Entwicklungslinie denkt. In der kurzfristigen Entwicklungslinie der Vorbereitung überzeugte ihn jüngst beim Pokalsieg in Gundelfingen (2:1) das Spiel gegen den Ball. Dennoch: „Wir haben noch Arbeit vor uns“, so Muto. Weiterlesen: Offene Worte und unerfüllte Wünsche bei den Landesligisten vor dem Auftakt (BZ-Plus)