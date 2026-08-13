Landesliga: Offene Worte und unerfüllte Wünsche vor dem Auftakt

„Wichtig, der extrem jungen Mannschaft auch Erfahrung an die Hand zu geben“: Noel Schwald (rechts) zählt zur jungen Garde des FV Lörrach-Brombach. | Foto: Achim Keller

Die Fußball-Landesliga steht vor dem Saisonstart. Der Bezirk Hochrhein stellt mit acht Teams die Hälfte der Staffel. Welche Ziele setzen sich die Vereine? Eine Übersicht.

FV Lörrach-Brombach

Nach einem Jahr Pause ist Fabio Muto zurück auf der Trainerbank. Während der 36-Jährige über seine ersten Wochen als Nachfolger von Thorsten Szesniak beim FV Lörrach-Brombach spricht, zeigt sich, dass er in einer mittelfristigen Entwicklungslinie denkt. In der kurzfristigen Entwicklungslinie der Vorbereitung überzeugte ihn jüngst beim Pokalsieg in Gundelfingen (2:1) das Spiel gegen den Ball. Dennoch: „Wir haben noch Arbeit vor uns“, so Muto. Weiterlesen: Offene Worte und unerfüllte Wünsche bei den Landesligisten vor dem Auftakt (BZ-Plus)