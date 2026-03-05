Landesliga Odenwald - der 17. Spieltag

Al Albert (Nr.11) möchte mit seinem Team auch in Billigheim bestehen – Foto: Selina Y., Ingo Schäfer

Wir wollen gemeinsam auf die Mosbacher Teams an diesem 17. Spieltag der Landesliga-Odenwald schauen. Für die einen geht es um ganz oben, für die anderen um ganz unten, somit greifen die Mosbacher Vereine dieses Jahr in alle Entscheidungen der Landesliga Odenwald ein.

Der TSV Billigheim schlug sich im Nachholspiel beim FV Lauda achtbar und musste sich am Ende knapp mit 2:1 geschlagen geben. Sportvorstand Melwin Derfuss spricht im Nachgang von einem verdienten Sieg der Heimelf, wenn doch auch ein später Ausgleich möglich gewesen wäre: " Der FV Lauda hatte mehr Spielanteile, dennoch konnten wir immer mal wieder Nadelstiche setzen, wie bei unserem schön herausgespielten Führungstreffer. In der 2. Halbzeit bestach Lauda dann mit Effizienz und erzielte einen schönen Siegtreffer. Dennoch hatten wir zum Ende der Partie noch Chancen zum Ausgleich, alles in allem geht der Sieg aber in Ordnung." Nun wartet mit dem FC Grünsfeld der nächste Prüfstein. In der Hinserie zog der TSV trotz ansprechender Leistung mit 4:1 in Grünsfeld den Kürzeren. Dort fiel vor allem Co-Trainer A. Albert auf, der zwei Mal traf und mit einem verschossenen Elfmeter gar seinen Hattrick verpasste. Auf beiden Seiten haben die Trainerteams im Winter ligaunabhängig verlängert, was den Vereinen Planungssicherheit gewährleistet. Das Trainerduo Gerberich/Albert hat seit Jahren ein eingespieltes Team und sich über die letzten Jahre unter den Top-5 der Landesliga festgesetzt. Dennoch sieht Derfuss durchaus Chancen auf etwas Zählbares: "Das Schöne ist, dass wir nun mit jedem Spiel direkt die Entwicklung unserer Mannschaft im Vergleich zur Vorrunde sehen können. Gegen jeden Gegner haben wir bereits einmal gespielt, was die Einschätzung etwas einfacher macht. Wir kennen die Stärken und Hauptakteure des FC Grünsfeld. Mit der Mannschaft um Gerberich und Albert erwartet uns ein spielstarker und schwierig zu bespielender Gegner. Im Hinspiel ging uns aufgrund der dünnen Personaldecke zum Ende hin die Luft aus. Auf heimischen Rasen mit vollem Kader sind Chancen auf einen Punktgewinn aber vorhanden." Grünsfelds Spielertrainer Gerberich wird beim Gastspiel in Billigheim möglicherweise auch besondere "Unterstützung" von außen erhalten, hat er doch verwandtschaftliche Beziehungen in das nur 3 km entfernte Waldmühlbach.

Wieder einmal eine gute Leistung aber keine Punkte! So konnte die Partie von Neunkirchen beim FSV Tauberhöhe zusammengefasst werden. Cheftrainer Schäufele konnte seine "kaputte Schallplatte" wie so oft in der Spielzeit abspielen: " Wir haben im großen und ganzen eine gute Partie gemacht, waren die aktivere Mannschaft aber das Spiel in Uissigheim war leider ein Spiegelbild der Vorrunde in der wir immer wieder mit den Themen Verletzungspech und mangelnder Chancenverwertung konfrontiert wurden. Wir mussten früh Kapitän Flo Knörzer (45 Min), Marco Horning (55 Min) und dann auch noch Cedric Lenz (war nur 5 Min auf dem Feld), auswechseln. An dieser Stelle nochmal gute und schnelle Besserung Cedric, wir hoffen Du bist bald wieder bei uns!

Außerdem hatten wir 4-5 sehr gute Einschuss Möglichkeiten, die wir wieder mal nicht im Tor unterbringen konnten. Auf der Gegenseite schaffte es der FSV aus 3 guten Chancen 2 Tore nach Freistößen zu erzielen." Mit dem TSV Oberwittstadt wartet ein Team, dass mit 14 Zählern direkt vor dem SVN steht, allerdings schon sieben Punkte mehr auf dem Konto hat. Bei einem Sieg könnte dieses Polster auf zehn Punkte anwachsen. Von einer "letzten Chance" möchte Schäufele aber nichts wissen:" Ich mag die Bezeichnung "letzte Chance" oder "6 Punkte Spiel" überhaupt nicht, ich habe schon direkt nach dem Spiel gg den FSV gesagt, es verbleiben noch 14 weitere Spiele, in denen es noch um 42 Punkte geht."



Um gegen "Wittschdt" zu punkten, hofft der Übungsleiter auch auf seine Neuzugänge, die wie er sagt, alle die Qualität haben das Spiel der Neunkirchener zu verbessern, aber keiner über einen geregelten Spielrhythmus in der Hinserie verfügte und nun noch etwas Probleme haben um richtig in die Spur zu finden.

Im Hinspiel siegte der SVN mit 1:3 in "O-Town", einer von bisher nur zwei Saisonsiegen. Am Sonntag hoffen alle Blau-Roten auf eine Wiederholung im Stadion am Kriegwald.

Morgen, 16:00 Uhr FV Mosbach FV Mosbach VfK Diedesheim Diedesheim 16:00 PUSH

Bereits am Samstag steht das Stadtderby beim FV Mosbach an. Zwei Vereine die Jahrzehntelang sportlich nicht viel gemeinsame hatten, weißen über die letzten Jahre immer mehr Gemeinsamkeiten auf. Vom gleichnamigen "Arena-Namensgeber" über Spieler die auf beiden Seiten schon gekickt haben bis hin zu gemeinsamen Jahren in diversen Jugendmannschaften einzelner Spieler.

Man kennt und schätzt sich. In der Hinserie gab es einen 3:2-Sieg für Diedesheim. Dieser kam unteranderem auch durch zwei Strafstoßtore von H. Hogen und zwei Platzverweise für den MFV zu Stande. Nicht nur die damaligen Temperaturen waren sehr hitzig, auf dem Feld und den Trainerbänken war einiges geboten für die Zuschauer. Der VfK ist nach einem Traumstart, mit dem man zwischenzeitlich von der Tabellenspitze grüßte, in das sichere Mittelfeld "abgerutscht", hat aber noch genügend Vorsprung auf die Abstiegszone. Somit geht man in Diedesheim wohl der ersten sorgenfreien Saison in der Landesliga entgegen.

Trainerfuchs Peter Hogen wird gegen seinen Ex-Verein sicher schon einen Plan zurechtgelegt haben um auch das zweite Derby der Saison erfolgreich zu gestalten. Mit einem Sieg könnten die Blau-Weißen sogar bis auf zwei Punkte an den großen Nachbarn heranrücken. Beim MFV waren die Erwartungen vor der Saison sicher andere. Lediglich Platz 6 mit bereits acht Punkten Rückstand zur Aufstiegsrelegation ist aktuell Stand der Dinge. Auch wenn in der Kreisstadt gerne Understatement betrieben wird, natürlich nicht der Anspruch!

Grund für die aktuelle Situation und die auch schon fünf Niederlagen in erst 16 Spielen sind sicher auch die personellen Probleme durch viele Verletzungen. Ebenso verlief die Vorbereitung nicht optimal, was der scheidende Cheftrainer Krümpelbeck vor Kurzem auch in der Tageszeitung zu Protokoll gab. In einer früheren Ausgabe, noch aus dem Jahr 2025 stammend, schlug er augenzwinkernd aus Platzkapazitätsgründen sogar ein Training auf dem Mosbacher Marktplatz vor.

Doch dies alles ist am Samstag vergessen und das klare Ziel heißt für beide Teams nur Derbysieg!

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr VfB Sennfeld VfB Sennfeld TS Mosbach TS Mosbach 15:00 PUSH