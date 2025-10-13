 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Landesliga: Nürtingen siegt spät – Sondelfingen jubelt noch

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – FV Bellenberg 1:1
Der SV Hoffeld und der FV Bellenberg trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen in der 22. Minute durch Vera Erben in Führung und bestimmten zunächst das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Hoffeld aber zurück und belohnte sich: Julia Hörz traf in der 64. Minute zum Ausgleich. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis.

TSV Ottmarsheim – TSV Crailsheim 2:1
Die Partie zwischen Ottmarsheim und Crailsheim bot viel Spannung. Bereits in der 2. Minute brachte Katrin Giehl die Gastgeberinnen in Führung, ehe Natalie Härterich in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. Crailsheim versuchte alles, fand aber lange kein Durchkommen. In der 60. Minute vergab Sarah Herrmann per Foulelfmeter die große Chance zum Anschluss – Ottmarsheims Torhüterin Carolin Fischer parierte. Erst in der Nachspielzeit traf Lea Thumm (90.+1) zum 2:1, doch der Sieg blieb beim TSV Ottmarsheim, der kämpferisch überzeugte.

TSV Münchingen II – SSG Ulm 99 2:0
In einem umkämpften Duell setzte sich der TSV Münchingen II mit 2:0 gegen die SSG Ulm 99 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Chiara-Celine Bach in der 65. Minute für die Führung. Nur fünf Minuten später (70.) legte Hanna Widmaier nach und entschied das Spiel. Mit einer disziplinierten Leistung sicherte sich Münchingen II die drei Punkte.

SpVgg Satteldorf – TSV Wendlingen 0:1
Ein einziger Treffer entschied die Partie zwischen der SpVgg Satteldorf und dem TSV Wendlingen. Lea Micko erzielte in der 42. Minute das Tor des Tages. Trotz intensiver Bemühungen der Gastgeberinnen gelang kein Ausgleich. Wendlingen verteidigte den knappen Vorsprung clever und nahm einen wichtigen Auswärtssieg mit.

FC Ellwangen – FV 09 Nürtingen 3:4
Ein echtes Torfestival sahen die 50 Zuschauer in Ellwangen. Vivien Fröschle brachte Nürtingen in der 24. Minute in Führung, ehe Lara Sperrle (38.) ausglich. Nach der Pause legte Cecilia Mauthe mit einem Doppelpack (47., 52.) zum 1:3 nach. Nur eine Minute später (53.) verkürzte Hannah Fetzer, und Jana Köder glich in der 76. Minute zum 3:3 aus. Doch in der Nachspielzeit entschied Teresa Fröschle per Foulelfmeter (90.+4) die spektakuläre Partie zugunsten der Gäste. Nürtingen zeigte Nervenstärke und belohnte sich spät mit dem Sieg.

Staffel 2

TSV Tettnang II – SV Deuchelried 1:1
In einem umkämpften Duell trennten sich Tettnang II und Deuchelried mit einem 1:1. Jasmin Sobotta brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung und sorgte so früh für Spannung. Danach verteidigte Deuchelried kompakt, während Tettnang sich im Angriff schwertat. Erst in der Schlussphase belohnte sich die Heimelf für ihren Einsatz, als Cara Werz in der 86. Minute den Ausgleich erzielte.

SV Oberreichenbach – FC Engstingen 4:1
Oberreichenbach zeigte vor heimischer Kulisse eine starke Vorstellung. Innerhalb von nur drei Minuten stellten Anna Knepper (14., 16.) und Jana Sophie Albrecht (17.) auf 3:0 – ein Traumstart. Engstingen kam durch Lena Winkler in der 27. Minute zwar zum 3:1, doch die Gastgeberinnen ließen sich nicht mehr aus der Ruhe bringen. In der Nachspielzeit setzte Eva Kuhnle (90.+4) den Schlusspunkt zum souveränen 4:1-Erfolg.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – SV Granheim 2:0
Die Spvgg Berneck-Zwerenberg holte gegen den SV Granheim einen Heimsieg. Alicia Roller traf bereits in der 11. Minute zur frühen Führung, bevor ein unglückliches Eigentor von Desiree Stark (28.) den 2:0-Endstand besiegelte. Berneck-Zwerenberg kontrollierte das Spiel weitgehend und ließ defensiv kaum etwas zu.

FC Blau-Weiß Bellamont – TSV Lustnau 1:4
Lustnau legte los wie die Feuerwehr: Leonie Weber (4.) und Tanaya Betz (6.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Ein Eigentor von FC-Spielerin Anna Schöllhorn (14.) machte die erste Viertelstunde für Lustnau perfekt. Angelika Oswald erhöhte in der 53. Minute auf 0:4, ehe Tabea Gropper (78.) den Ehrentreffer für Bellamont erzielte.

SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt – TSV Sondelfingen 2:3
Ein packendes Spiel endete mit einem Last-Minute-Erfolg für den TSV Sondelfingen. Dilek Esüntimur brachte die Gastgeberinnen schon in der 4. Minute in Führung. Doch Jule Bieber drehte das Spiel mit zwei verwandelten Foulelfmetern (6., 12.). Nadine Hader glich in der 78. Minute aus, bevor Louisa Sautter in der Nachspielzeit (90.+3) zum 2:3-Endstand traf. Ein intensives Duell mit einem dramatischen Ende zugunsten der Gäste.

SV Unterjesingen – TSV Albeck 3:2
Vor heimischer Kulisse erwischte der SV Unterjesingen den besseren Start. Lotta Brunnenmiller (5.) und Leni Rilling (15.) sorgten früh für eine 2:0-Führung. Nach der Pause kam Albeck stärker auf: Verena Essig (50.) verkürzte, doch Lina Bleif stellte in der 67. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar traf Tina Straub (85.) kurz vor Schluss noch zum 3:2, doch Unterjesingen brachte den Sieg über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte.

