Landesliga: Nürtingen siegt spät – Sondelfingen jubelt noch

SV Hoffeld – FV Bellenberg 1:1

Der SV Hoffeld und der FV Bellenberg trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen in der 22. Minute durch Vera Erben in Führung und bestimmten zunächst das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Hoffeld aber zurück und belohnte sich: Julia Hörz traf in der 64. Minute zum Ausgleich. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis.

TSV Ottmarsheim – TSV Crailsheim 2:1

Die Partie zwischen Ottmarsheim und Crailsheim bot viel Spannung. Bereits in der 2. Minute brachte Katrin Giehl die Gastgeberinnen in Führung, ehe Natalie Härterich in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. Crailsheim versuchte alles, fand aber lange kein Durchkommen. In der 60. Minute vergab Sarah Herrmann per Foulelfmeter die große Chance zum Anschluss – Ottmarsheims Torhüterin Carolin Fischer parierte. Erst in der Nachspielzeit traf Lea Thumm (90.+1) zum 2:1, doch der Sieg blieb beim TSV Ottmarsheim, der kämpferisch überzeugte.

TSV Münchingen II – SSG Ulm 99 2:0

In einem umkämpften Duell setzte sich der TSV Münchingen II mit 2:0 gegen die SSG Ulm 99 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Chiara-Celine Bach in der 65. Minute für die Führung. Nur fünf Minuten später (70.) legte Hanna Widmaier nach und entschied das Spiel. Mit einer disziplinierten Leistung sicherte sich Münchingen II die drei Punkte.

SpVgg Satteldorf – TSV Wendlingen 0:1

Ein einziger Treffer entschied die Partie zwischen der SpVgg Satteldorf und dem TSV Wendlingen. Lea Micko erzielte in der 42. Minute das Tor des Tages. Trotz intensiver Bemühungen der Gastgeberinnen gelang kein Ausgleich. Wendlingen verteidigte den knappen Vorsprung clever und nahm einen wichtigen Auswärtssieg mit.

FC Ellwangen – FV 09 Nürtingen 3:4

Ein echtes Torfestival sahen die 50 Zuschauer in Ellwangen. Vivien Fröschle brachte Nürtingen in der 24. Minute in Führung, ehe Lara Sperrle (38.) ausglich. Nach der Pause legte Cecilia Mauthe mit einem Doppelpack (47., 52.) zum 1:3 nach. Nur eine Minute später (53.) verkürzte Hannah Fetzer, und Jana Köder glich in der 76. Minute zum 3:3 aus. Doch in der Nachspielzeit entschied Teresa Fröschle per Foulelfmeter (90.+4) die spektakuläre Partie zugunsten der Gäste. Nürtingen zeigte Nervenstärke und belohnte sich spät mit dem Sieg.