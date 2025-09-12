Landesliga Nordwest: »Wollen zuhause ungeschlagen bleiben«

Die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach musste am vergangenen Spieltag in Haibach eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen. Erst in der Nachspielzeit fiel das entscheidende Tor, zudem sah Tobias Burger kurz vor Schluss Gelb-Rot. Trainer Thomas Cäsar sieht sein Team dennoch auf dem richtigen Weg: „Direkt nach dem Spiel war die Enttäuschung natürlich groß. Aber wir haben das Spiel in den Tagen danach aufgearbeitet und intern besprochen. Gegen den Ball haben wir ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, mit dem Ball müssen wir uns, auch im Hinblick auf Freitag, steigern.“





Mit Blick auf die Partie betont er: „Wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben. Um dies zu erreichen, benötigen wir eine hohe Laufbereitschaft und Aggressivität gegen den Ball.“



Personell kann sich die DJK über die Rückkehr von Lucas Schneider freuen.

Der TSV Karlburg konnte dagegen zuletzt Selbstvertrauen tanken. Mit einem 3:0-Heimerfolg gegen die DJK Dampfach fuhr das Team von Trainer Christopher Bieber den fünften Saisonsieg ein. Matchwinner war Haroona Diarrassouba mit einem Doppelpack, ehe Cornelius Hock den Endstand besorgte.

Daher könnte der neue Coach mit der aktuellen Lage eigentlich zufrieden sein, merkt jedoch an, das der Umbruch zu Saisonbeginn etwas Zeit benötigt hat:

„Wir haben auch in den ersten Spielen viele Chancen herausgearbeitet, die nicht immer genutzt wurden. Aber hatten auch Spiele wie gegen Bad Kissingen oder Fuchsstadt, in denen wir nicht gut gespielt haben. Ich denke, dass wir jetzt aber in einem guten Lauf sind. Wir wollen eine Entwicklung sehen und die geht jetzt gerade in die richtige Richtung.“, erklärt Bieber.

In der Tabelle liegen die Karlburger mit 16 Punkten knapp vor Schwebenried (15 Punkte). Bieber erwartet deshalb eine enge Partie: „Es wird auf alle Fälle ein schweres Spiel. Gerade in Schwebenried ist es schwer, etwas mitzunehmen. Wir tun aber alles dafür, dass wir vielleicht punkten können und gehen voller Vorfreude am Freitag ins Auswärtsspiel.“



Personell muss er auf André Rumpel verzichten, bei Dominik Lambrecht steht ein Einsatz noch auf der Kippe.