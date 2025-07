Die "Nullsechser" aus Bad Kissingen wollen auch im Aufsteigerduell drei Punkte einfahren. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Landesliga Nordwest: »Wollen uns einen heißen Tanz liefern« Der FC 06 will gegen den TSV Eisingen seine starke Frühform bestätigen +++ Absteiger Abtswind vor Pflichtaufgabe in Lichtenfels Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist Aufsteiger Bad Kissingen bestens in die Landesliga gestartet. Nun wartet mit dem TSV Eisingen der Meister der Bezirksliga West – Trainer Tim Herterich erwartet „einen heißen Tanz“ am Freitagabend.

Aufsteigerduell in Eisingen: Am Freitagabend (18.30 Uhr) empfängt der TSV Eisingen den FC 06 Bad Kissingen zum vierten Spieltag der Landesliga Nordwest. Während die Gastgeber nach dem 1:5 in Großbardorf zuletzt Lehrgeld zahlen mussten, reist der Gast aus dem Kurort mit dem Rückenwind eines 2:0-Siegs gegen den TSV Karlburg und ungeschlagenem Saisonstart an. "Dass wir mit den sieben Punkten nach drei Spielen voll im Soll sind, ist absolut richtig", erklärt FC-Trainer Tim Herterich. "Wir waren in jeweils allen drei Spielen die tonangebende und bessere Mannschaft. Deswegen sind die sieben Punkte im Soll, aber auch vollkommen verdient im Soll."